В Барнауле пожаловались на часть вентиляции, которая может рухнуть с крыши дома
По словам местной жительницы, вопрос с демонтажем конструкции решается очень долго
28 октября 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Жительница Барнаула пожаловалась на огромную часть вентиляции, которая лежит на крыше дома № 32 по ул. Эмилии Алексеевой и создает опасность для людей.
"Видно, что она может упасть в любой момент на детскую площадку", – приводит ее слова Barnaul 22.
Также женщина добавила, что при ветре конструкция двигается и гремит, однако вопрос о демонтаже решается "очень долго".
13:26:15 28-10-2023
Может жителям дома в телеграмм-канал губернатора написать?
15:20:53 28-10-2023
Сначала нужно написать заявление, затем будет сформирована комиссия для оценки ситуации, действительно ли требуется демонтаж вентиляции. В случае одобрения демонтажа нужно будет созвать инженеров - проектировщиков для расчёта сметы на проведение работ. Затем выставить на аукцион гос закупок, для поиска подрядной организации по выполнению данных работ. Затем согласовать сроки проведения работ и составить доп смету на приобретение расходных материалов. После этого подрядная организация создаст смету для поиска субподрядной организации, так как у подрядчика в штате три директора и пьяный сторож дядя Ваня, который согласится выполнить все работы за пару пузырей и дополнителного выходного... В итоге он сорвётся с крыши, так как из спец снаряжения для страховки у него была только наждачка, аккуратно приклееная на супер клей к сапогам. В итоге остатки вентиляции демонтирует порыв ветра 25-30 метра в секунду, о котором заботливо предупредило управление мчс. В итоге все остались да вольны, особенно дядя Ваня, которому выписали премию за выполненную работу, ну и чтоб держал язык на зубам, в размере ящика сорокоградусной и двум плавленым сыркам...
16:07:40 28-10-2023
До боли знакомый пейзаж))) На Глушкова, 28 после ремонта крыши прошлым летом оторвалась от стены дома часть вентиляционной трубы, идущей от душевой комнаты на первом этаже (общей, это бывшее заводское общежитие) на крышу. Сейчас труба сильно накренилась, так как держится на одном креплении. Зимой нарастала ледяная глыба. ЖЭУ 6 по сигналу лёд отбило, но в тёплое время года трубу на место не закрепило. Амик, можно эту информацию передать в более высокие инстанции?