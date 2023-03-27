Барнаульцы пожаловались на ларёк посреди новой аллеи

Как пояснили власти района, жалоб на кофейный павильон не поступало

27 марта 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: vk.com/chb_brn

Жители Барнаула пожаловались на кофейный ларёк, который установили прямо посреди новой аллеи на улице Лазурной, обновлённой летом 2022 года. Об этом сообщили в паблике "Чёрное и Белое".

"На аллее по улице Лазурной, прямо на газоне, который в прошлом году освежили, поставили вот такое чудо. Повредили велосипедную дорожку, газон и яблони. Даже если этот киоск оставят, подход к нему и подвоз продукции будет с аллеи, то есть аллея будет испорчена", – указали местные жители.

Как сообщили "Банкфаксу" в комитете по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Индустриального района, жалоб на указанный ларёк в контролирующие органы не поступало.

Ранее в администрации Барнаула прошло заседании комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории города.