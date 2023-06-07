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Томенко заявил, что купальный сезон в Алтайском крае ещё не начался

Из-за жары люди уже купаются, несмотря на то, что пляжи ещё закрыты

07 июня 2023, 09:22, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова
Фото: Алина Богомолова

Купальный сезон в Алтайском крае ещё не начался, но скоро проверки пляжей завершатся и некоторые из них откроются уже к ближайшим выходным, сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

"В Алтайском крае установилась аномально жаркая погода, но напоминаю: официально купальный сезон ещё не открыт. Совсем скоро завершатся последние проверки пляжей – некоторые из них, например, в Барнауле на острове Помазкин и "Водный мир", планируется открыть уже к длинным выходным на этой неделе", – написал политик.

Напомним, 6 июня барнаульцы ринулись спасаться от жары на городской пляж, который официально ещё не открыт.

Также из-за погоды горожане, несмотря на запрет, начали массово купаться в пруду парка "Изумрудный", хотя он не предназначен для этой цели.

Комментарии 17

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Гость

09:37:55 07-06-2023

заявил. а что делается что бы его начать сегодня-завтра а не когда начнется похолодание и сезон дождей?

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Гость

10:06:48 07-06-2023

опять природа не согласовала свои условия с администрацией!? да сколькож можно!? оштрафовать природу!!! ну или запретить!? последнее время у нас всё хорошее и полезное через штрафы и запреты...

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Гость

10:17:01 07-06-2023

Ну замечательно. На улице +38, а у нас купальный сезон еще не начался) Томенко поговорку про ложку, которая дорога к обеду, не слышал?..

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1

10:21:33 07-06-2023

вот интересно, а почему готовит пляжи надо к середине лета, когда купаться (Ильин день) уже нельзя? Почему в мае их не подготовить и не принять?

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Гость

10:38:54 07-06-2023

щас ещё паводок идёт... можно и в мае подготовить, но помимо того что песок камазами с пляжа вывозят, так ещё его и паводком смоет... мартышкин труд... ну или издержки климата...

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Гость

12:33:43 07-06-2023

Гость (10:38:54 07-06-2023) щас ещё паводок идёт... можно и в мае подготовить, но помимо... Мартышкин труд - это сделать пляж на ныне существующем месте. Он создан для "освоения" денег. Сделали бы пляж, где он исконно существовал, тогда и песок завозить не надо, и паводок не сильной мешает.

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Гость

10:56:38 07-06-2023

(Ильин день) уже нельзя? - Скажу Вам по секрету - можно купаться - хоть когда, хоть круглый год.

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Гость

11:09:00 07-06-2023

Вода ещё грязная и холодная. Неужели вы в любое болото согласны нырять? По народным приметам только после окончания тополиного пуха вода очистится и согреется. Что обязательно каждый день сидеть на речке и жариться? Что за отдых глупый?

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Гость

14:09:48 07-06-2023

Гость (11:09:00 07-06-2023) Вода ещё грязная и холодная. Неужели вы в любое болото согла... А какой отдых для вас не глупый? Нажраться с утра? Морей в Алтайском крае не наблюдается, т.ч. люди купаются в доступных им водоемах.

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Гость

11:34:02 07-06-2023

Народные приметы ??? Дикари люди. на дворе 21 век.

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Гость

11:47:18 07-06-2023

Гость (11:09:00 07-06-2023) Вода ещё грязная и холодная. Неужели вы в любое болото согла... Мил человек, у нас в России климатических зон сколько? Вы уверены, что приметы эти были "разработаны" именно для нас а не, скажем, средней полосы? Это раз. И два - с тех пор климат поменялся настолько, что приметы уже не работают даже там, откуда они пошли. И как температура воды соотносится с ее чистотой? Опять же, на вкус на цвет - кто-то и в холодной любит купаться. Но нет, есть два мнения - ваше и неправильное)

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Гость

12:41:37 07-06-2023

не ссортесь! ребята!? давайте жить дружно!?

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Гость

12:53:42 07-06-2023

минует деревня что верит в приметы? мда уж

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Гость

14:10:27 07-06-2023

Гость (12:53:42 07-06-2023) минует деревня что верит в приметы? мда уж ... Опять кому-то деревня впоминается постоянно.

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Чучмек

13:01:39 07-06-2023

Только безумец будет принимать солнечные ванны в подобную погоду

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Гость

15:46:20 07-06-2023

Интересно , как накажут ответственных, что Барнаул и край в целом не подготовились к лету. А ведь это не праздный вопрос - на сегодня нет ни одного бесплатного действующего пляжа. Все бесплатные - под запретом. Сколько человек утонет в неподготовленных для купания местах? Если так облажались - компенсируйте и сделайте свободный вход на платные пляжи.

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Гость

17:45:01 07-06-2023

А может он к примеру запретить жару? Или призвать дождь?

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