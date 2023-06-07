Томенко заявил, что купальный сезон в Алтайском крае ещё не начался

Из-за жары люди уже купаются, несмотря на то, что пляжи ещё закрыты

07 июня 2023, 09:22, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова

Купальный сезон в Алтайском крае ещё не начался, но скоро проверки пляжей завершатся и некоторые из них откроются уже к ближайшим выходным, сообщил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

"В Алтайском крае установилась аномально жаркая погода, но напоминаю: официально купальный сезон ещё не открыт. Совсем скоро завершатся последние проверки пляжей – некоторые из них, например, в Барнауле на острове Помазкин и "Водный мир", планируется открыть уже к длинным выходным на этой неделе", – написал политик.

Напомним, 6 июня барнаульцы ринулись спасаться от жары на городской пляж, который официально ещё не открыт.

Также из-за погоды горожане, несмотря на запрет, начали массово купаться в пруду парка "Изумрудный", хотя он не предназначен для этой цели.