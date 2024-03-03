Барнаульцы пожаловались на отсутствие светофора на перекрестке Ленина с Никитина
По словам местной жительницы, из-за этой проблемы ее чуть не сбил автобус
03 марта 2024, 07:00, ИА Амител
Светофор / Фото: pxhere.com
Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие пешеходного светофора с одной из сторон на перекрестке проспекта Ленина с улицей Никитина.
Как рассказала горожанка изданию "Алтапресс", из-за этого она не знала, что горит красный свет, и едва не попала под автобус.
В феврале барнаулец пожаловался на светофор в районе остановки "Краевая спортивная школа" на улице Северо-Западной, который мешает ему ездить.
09:09:33 03-03-2024
Кругом камеры. Посмотреть кто сбил светофор и свалил и лишить прав. Все просто очень. А жительница пусть гражданский иск ему предъявит тысяч на сто...
10:28:51 03-03-2024
Светофора здесь нет больше месяца, очень неудобно без него.
10:30:25 03-03-2024
Вообще-то не жительница за организацию движения и содержание дорожной сети отвечает.
13:24:10 03-03-2024
Барнаульцы? Одна слепая сама ломанулась под колеса не глядя вокруг, а в итоге пожаловались барнаульцы
17:15:08 03-03-2024
Гость (13:24:10 03-03-2024) Барнаульцы? Одна слепая сама ломанулась под колеса не глядя ... Вообще-то по ПДД она права была. Для нее светофора не было. И переход не регулируемый. А ломанулся водила получается. Слепой и ломовой. Так всех барнаульцев и передавят с такими комментаторами.
15:25:27 04-03-2024
Гость (17:15:08 03-03-2024) Вообще-то по ПДД она права была. Для нее светофора не было. ... Внимательно пдд почитай, когда это Ленина - Никитина стал нерегулируемым перекрестком.
"Пункт 4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора."
13:27:42 03-03-2024
Я видел этот момент. Ну либо похожий. Реально шаг девушка сделала под колеса маршрутки. Благо успела сориентироваться. Светофор там сбили пару-тройку недель назад и всё никак не могут восстановить.
14:20:50 03-03-2024
Я ещё на неделе писал в комментариях, что теперь этот перекресток вообще дурдом!!! Убрали со стороны Динамо светофоры!.. и привет родителям! Власти ждут первый труп там!? Да?
16:47:45 03-03-2024
Ленина Никитина светофоры есть
22:57:31 03-03-2024
Гость (16:47:45 03-03-2024) Ленина Никитина светофоры есть... Два со стороны соца! А остальные куда делись!?
23:45:13 03-03-2024
Действительно страшно переходит, когда идешь по Ленина от Динамо - на противоположной стороне нет светофора. Сам недавно чуть не попал под колеса...Рискуют и пешеходы и водители.
А кто у нас в шоколаде? Кто за это отвечает?