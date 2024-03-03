Барнаульцы пожаловались на отсутствие светофора на перекрестке Ленина с Никитина

По словам местной жительницы, из-за этой проблемы ее чуть не сбил автобус

03 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Светофор / Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие пешеходного светофора с одной из сторон на перекрестке проспекта Ленина с улицей Никитина.

Как рассказала горожанка изданию "Алтапресс", из-за этого она не знала, что горит красный свет, и едва не попала под автобус.

В феврале барнаулец пожаловался на светофор в районе остановки "Краевая спортивная школа" на улице Северо-Западной, который мешает ему ездить.