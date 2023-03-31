Барнаульцы пожаловались на постоянную пробку на Молодёжной

По мнению водителей, проблема заключается в отсутствии разметки на дороге

31 марта 2023, 09:12, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на проблемный участок дороги, где постоянно возникают пробки. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Автор сообщения отметил, что затор часто формируется на улице Молодёжной между улицами Ядринцева и Челюскинцев. Проблема, по мнению горожанина, заключается в отсутствии разметки на данном участке. Из-за этого водители встают в два ряда, а некоторые пытаются проехать даже третьим.