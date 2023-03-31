Барнаульцы пожаловались на постоянную пробку на Молодёжной
По мнению водителей, проблема заключается в отсутствии разметки на дороге
31 марта 2023, 09:12, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на проблемный участок дороги, где постоянно возникают пробки. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".
Автор сообщения отметил, что затор часто формируется на улице Молодёжной между улицами Ядринцева и Челюскинцев. Проблема, по мнению горожанина, заключается в отсутствии разметки на данном участке. Из-за этого водители встают в два ряда, а некоторые пытаются проехать даже третьим.
"Большинство машин поворачивает на перекрёстке направо. Из-за того, что, скажем так, люди поворачивают из трёх полос, создаётся очень серьёзный затор на самом перекрёстке", – добавил барнаулец.
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