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Барнаульцы пожаловались на постоянную пробку на Молодёжной

По мнению водителей, проблема заключается в отсутствии разметки на дороге

31 марта 2023, 09:12, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на проблемный участок дороги, где постоянно возникают пробки. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Автор сообщения отметил, что затор часто формируется на улице Молодёжной между улицами Ядринцева и Челюскинцев. Проблема, по мнению горожанина, заключается в отсутствии разметки на данном участке. Из-за этого водители встают в два ряда, а некоторые пытаются проехать даже третьим. 

"Большинство машин поворачивает на перекрёстке направо. Из-за того, что, скажем так, люди поворачивают из трёх полос, создаётся очень серьёзный затор на самом перекрёстке", – добавил барнаулец.

Комментарии 14

  • По большому счету не разметка на эти 3 ряда влияет а культура вождения и отношение к другим участникам движения типа "мне же нужнее или я только спросить"))
    31 марта, Гость   Ответить
  • да хоть как делай, все равно будет пробка. Дело не в отсутствии разметки, и не в культуре вождения, а в том, что полос для движения недостаточно на улицах города
    31 марта, Гость   Ответить
  • Некоторые особо торопящиеся повернуть направо не дают проехать на лево( надо расширять дорогу однозначно!
    31 марта, Гость   Ответить
  • полос достаточно. Раздвоение перед перекрестком это нормально, третий ряд на встречке должен сдать права. Пробка не из-за нехватки полос, а из-за "тупиков", в которые они упираются. Если стоит Челюскенцев, то количество полос на Молодежной значения не имеет
    31 марта, Гость   Ответить
  • Расширять бесполезно без наказания за нарушение приоритета и поворот с чужого ряда, хамы забьют все выделенное пространство
    31 марта, Гость   Ответить
  • Как житель Молодёжной с 1974 года отвечу: "Пока вас не понаехало, никаких пробок на Молодёжной не было". Зачем вы притащились сюда? Торчали бы в своих Рубцовсках, Егорьевках и Елбанках...
    31 марта, Гость   Ответить
  • Ул Молодёжная давно ждёт "Расширения" до трёх или четырёх полос на этом участке. Только не хотят Чиновники выделять на это "средства"
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, гость ты идиот?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Интересно а что должен ответить идиот. Нет - вранье, Да- но справка есть?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Интересно получается: рождаемость падает, смертность растет - квартиры дорожают и дорожают!
    31 марта, Гость   Ответить
  • Так дойдем до снесения одной стороны частных домов по Молодежной и Челюскинцев, и все будет тип топ на пару лет. !5-20 лет говорят про дополнительный переход через "железку" под или над, осталось еще подождать лет 15-20 и сделают этот переход,вся Молодежка с Челюскинцами успокоится.Нечего плющить точечной застройкой центр, чтобы по утрам ездить на работу в Индус район, а вечером обратно
    31 марта, Гость   Ответить
  • Все расширить невозможно, челюсти и строители стоят, дальше горлышко под железкой. Нужно сеть дорог добавлять пусть хоть в один ряд, но в разных "направлениях"
    31 марта, Гость   Ответить
  • А когда ямищу на Молодёжной перед выездом на Ленина заделают? Самый центр. Стыдобище! И ведь каждый год там чинят, а все равно яма...
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Как житель Молодёжной с 1974 года отвечу: "Пока вас не понаехало, никаких пробок на Молодёжной не было". Зачем вы притащились сюда? браво! вы сказали то, что я всегда не решаюсь сказать. притащились и ведут себя, как в хлеву( если что, я с большим уважением и благодарностью отношусь к труженикам сельского хозяйства, но их отпрыски -это что-то с чем-то. сегодня ехала в автобусе с такой компанией. вышли и билеты сразу бросили под ноги. один хотел закурить, но сигареты кончились и пустая пачка тоже осталась на асфальте. до урны было метра два...
    31 марта, Гость   Ответить
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