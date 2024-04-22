Барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак

По словам местного жителя, от дворняг уже пострадала женщина

22 апреля 2024, 10:17, ИА Амител

Дворняги на Бриллиантовой / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Житель краевой столицы пожаловался в сообществе "Черное и Белое Барнаул" на бродячих собак, которые держат в страхе горожан на улице Бриллиантовой.

По его словам, стая насчитывает 15-20 особей, которая "уже успела покусать женщину со Спецобъединения".

"Власти, примите меры", – отметил он.

Ранее зоозащитники призвали власти Алтайского края не принимать закон об эвтаназии для бездомных животных.