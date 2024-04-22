Барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак
По словам местного жителя, от дворняг уже пострадала женщина
22 апреля 2024, 10:17, ИА Амител
Дворняги на Бриллиантовой / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Житель краевой столицы пожаловался в сообществе "Черное и Белое Барнаул" на бродячих собак, которые держат в страхе горожан на улице Бриллиантовой.
По его словам, стая насчитывает 15-20 особей, которая "уже успела покусать женщину со Спецобъединения".
"Власти, примите меры", – отметил он.
Ранее зоозащитники призвали власти Алтайского края не принимать закон об эвтаназии для бездомных животных.
10:44:13 22-04-2024
Возле соцзащиты на пр.Ленина пасется парочка бездомных собак. Чтобы покусывали нищету?
11:09:19 22-04-2024
Гость (10:44:13 22-04-2024) Возле соцзащиты на пр.Ленина пасется парочка бездомных собак... Администрации не стыдно бездействовать?! Глаза закрывать.....?!
10:48:12 22-04-2024
вчера на красноармейском-молодежная наблюдал стаю в 8 голов...
11:08:40 22-04-2024
Гость (10:48:12 22-04-2024) вчера на красноармейском-молодежная наблюдал стаю в 8 голов.... Постоянно там курсируют, с выходом на пр Ленина, и никому до них дела нет?! Руководители, обратите внимание на безобразие!!!!!!!!!!!!!!!!
10:59:52 22-04-2024
Ну что вы беспокоитесь, они же чипированы. :)
11:07:37 22-04-2024
Меня больше всего поразило когда бабушка одна сказала: " мы здесь собачек подкармливаем , что бы бомжей от мусорки отгоняли." Такой тихий фашизм. Незаметная такая травля собак на людей. И так много где бабушки собачек подкармливают.
14:40:37 23-04-2024
Гость (11:07:37 22-04-2024) Меня больше всего поразило когда бабушка одна сказала: " мы ... Голодные псы опаснее сытых. Голод провоцирует их к людоедству.
11:18:28 22-04-2024
Отстреливать, да и всё. Или цену объявите и организуйте приём туш. Окрестные бомжи и подростки быстро перетаскают пёсиков в пункт приёма...
14:47:16 23-04-2024
Гость (11:18:28 22-04-2024) Отстреливать, да и всё. Или цену объявите и организуйте приё... Согласен.Только отстрел с усыплением или активный безвозвратный отлов безнадзорных псов с усыплением собак, которым не нашлось владельцев обеспечат безопасную благоприятную окружающую среду, жизнь и здоровье населения от безнадзорных псов. Никогда в прошедшие века в России не запрещали народу защищать себя и ближних от бродячих псов и других смертоносных тварей действенными мерами, в том числе жёсткими, если это необходимо для спасения ближних. Никогда на Руси не принуждали народ строить приюты для бродячих псов-людоедов и кормить их пожизненно! Закон 498 РФ пора менять для обеспечения прав людей. Сейчас, наконец, право принимать действенный порядок обращения с собаками дано и властям регионов, надо им воспользоваться.
16:31:07 22-04-2024
Одно время на Оптовой базе на Космонавтов не было собак. Но сердобольные продаваны опять поставили свою кружку-побирушку и прикормили с полдюжины собак. Доколе это терпеть будем? Снесите нафиг эти лотки, что по ходу к рынку, все равно ничего путного там нет. И раздайте продаванам по собачке.
19:28:03 22-04-2024
да как же живодерское нытье надоело уже. Никто никого не кусает. Хватит выдумывать. Кто будет минусовать, статистику пжлст сначала сюда: сколько пострадало от бродячих собак с начала года и сколько пострадало от людей.
20:22:18 22-04-2024
Гость (19:28:03 22-04-2024) да как же живодерское нытье надоело уже. Никто никого не кус... давай так, зоошиза - пострадавших от людей фиксируют соответственные органы, с наказанием. Пострадавшие от блоховозов за помощью обращаются не всегда. Будь моя воля, я бы бродячих блоховозов вывез бы на остров в Карском море, вместе с такой зоошизой как ты - и любите там друг друга до окоченения.
23:18:47 22-04-2024
На СВО надо бродячих собак отправлять вагонами, они там очень пригождаются - рытьё окопов, разминирование, штурмовые атаки стаями...