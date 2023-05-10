Барнаульцы пожаловались на свалку на пустыре за "Европой"

Люди предложили разобраться с отходами своими силами

10 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители Барнаула пожаловались на замусоренный пустырь за ТЦ "Европа". Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

Автор сообщения отметил, что территория завалена различными отходами, а уборкой здесь давно никто не занимался.

Барнаулец рассказал, что 13 мая в 14:00 здесь должен состояться субботник – все желающие могут прийти и помочь освободить площадь от завалов.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, что нужно для создания парка за ТЦ "Европа".