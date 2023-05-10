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Барнаульцы пожаловались на свалку на пустыре за "Европой"

Люди предложили разобраться с отходами своими силами

10 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жители Барнаула пожаловались на замусоренный пустырь за ТЦ "Европа". Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

Автор сообщения отметил, что территория завалена различными отходами, а уборкой здесь давно никто не занимался.

Барнаулец рассказал, что 13 мая в 14:00 здесь должен состояться субботник – все желающие могут прийти и помочь освободить площадь от завалов.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, что нужно для создания парка за ТЦ "Европа".

Барнаул жалобы и просьбы мусорный вопрос

Комментарии 5

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ыть

08:51:35 10-05-2023

Субботник - это когда люди, которые не мусорят убирают за теми людьми, которые мусорят.

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Гость

09:22:37 10-05-2023

все желающие могут прийти и помочь освободить..........Да щаззз, бегу волосы назад.Каждый месяц жалуются. а он там сам вырос этот мусор? или с соседних городов народ специально едет туда кинуть банку?Сами же все и позасрали местячковые.

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Гость

09:46:31 10-05-2023

Кто обязан следить за порядком не убирают мусор и это по всему городу. "Экономия" бюджета это не горы мусора по городу , а ответственность его использования. Возможно один раз обойтись без фейерверков и навести порядок убрать кучи мусора.

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Гость

13:17:06 10-05-2023

такой свалки там не было! все в мусоре, где уточки плавали теперь там плавают бутылки и колеса наверное из салонов авто. просто жесть!

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Гость

17:15:54 10-05-2023

Мусор не сам растет где попало. Это люди руками кидают. И как только руки не отсохнут...

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