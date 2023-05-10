Барнаульцы пожаловались на свалку на пустыре за "Европой"
Люди предложили разобраться с отходами своими силами
10 мая 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жители Барнаула пожаловались на замусоренный пустырь за ТЦ "Европа". Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.
Автор сообщения отметил, что территория завалена различными отходами, а уборкой здесь давно никто не занимался.
Барнаулец рассказал, что 13 мая в 14:00 здесь должен состояться субботник – все желающие могут прийти и помочь освободить площадь от завалов.
Ранее в мэрии Барнаула рассказали, что нужно для создания парка за ТЦ "Европа".
08:51:35 10-05-2023
Субботник - это когда люди, которые не мусорят убирают за теми людьми, которые мусорят.
09:22:37 10-05-2023
все желающие могут прийти и помочь освободить..........Да щаззз, бегу волосы назад.Каждый месяц жалуются. а он там сам вырос этот мусор? или с соседних городов народ специально едет туда кинуть банку?Сами же все и позасрали местячковые.
09:46:31 10-05-2023
Кто обязан следить за порядком не убирают мусор и это по всему городу. "Экономия" бюджета это не горы мусора по городу , а ответственность его использования. Возможно один раз обойтись без фейерверков и навести порядок убрать кучи мусора.
13:17:06 10-05-2023
такой свалки там не было! все в мусоре, где уточки плавали теперь там плавают бутылки и колеса наверное из салонов авто. просто жесть!
17:15:54 10-05-2023
Мусор не сам растет где попало. Это люди руками кидают. И как только руки не отсохнут...