В мэрии Барнаула рассказали, что нужно для создания парка за ТЦ "Европа"

Замглавы города Антон Шеломенцев отметил, что теоретически парк может попасть в список на благоустройство

19 апреля 2023, 11:25, Антон Дегтярев

Территория за ТЦ "Европа" в Барнауле / Фото: amic.ru

Для попадания так называемого парка 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа" в список объектов на благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" нужна инициативная группа, которая составит заявку от жителей. Сейчас активисты уже объединились и оформляют нужный пакет документов. Однако когда он поступит к властям, пока неизвестно. Об этом рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на пресс-конференции 18 апреля.

"Объект градостроительно разделён на зоны определённого назначения. Порядок включения дополнительных объектов в перечень на благоустройство известен. Необходимо подготовить заявку от жителей или от организации. Заявка должна в себе содержать описание объекта, пожелания, что хотелось бы увидеть, эскизные решения и стоимость работ. Инициатива выносится на комиссию, которая собирается и определяет, можно включить объект в список на благоустройство или нет. Ограничения для отказа могут быть только по назначению земельного участка", – пояснил Антон Шеломенцев.

По словам Шеломенцева, перевод земель "в нужное назначение" может занять до года. Инициативная группа по "парку имени Ленина" уже собралась, они составляют пакет документов, но неизвестно, когда активисты отправят все бумаги в комиссию.

Шеломенцев также отметил, что подобная ситуация была и с парком имени Ленина в Барнауле. Тогда у мэрии тоже были сложности с категориями земельных участков, отметил Шеломенцев. Однако их удалось решить, и в итоге объект включили в голосование на благоустройство в 2023 году, которое началось 15 апреля и будет проходить до 31 мая. Подробнее об этих "выборах" можно прочитать здесь.

Напомним, что парк 300-летия Барнаула барнаульцы просят построить на территории 15 га за ТЦ "Европа". Такие планы были у властей ещё во времена Советского Союза, но тогда проект в жизнь так и не воплотили. В конце 2022 года жители Индустриального района собрали инициативную группу, которая разрабатывает концепцию будущей зелёной зоны. Её активисты намерены в скором времени представить властям.