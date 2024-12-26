Барнаульцы рассказали, что им портит праздничное настроение в новогоднюю ночь
Лишь один человек из ста жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро
26 декабря 2024, 17:15, ИА Амител
В Барнауле каждого пятого жителя (19%) в новогоднюю ночь раздражают шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра, сообщает SuperJob.
"8% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 7% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 3% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года", – говорится в исследовании.
На обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып жалуются по 2%. Еще 1% страдают от одиночества в праздник. Лишь один человек из ста жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро.
Что еще не нравится в новогоднюю ночь:
- загруженность телефонных сетей;
- высокие цены на такси;
- отсутствие снега;
- плохая погода;
- незваные гости;
- усталость от подготовки;
- плохое настроение;
- суета.
"Трое из десяти респондентов (31%) признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником", – отметили социологи.
Опрос проведен с 19 по 25 декабря 2024 года среди экономически активных горожан из Барнаула.
17:23:45 26-12-2024
Я на новый год хочу, чтобы все кто имеет салюты, уехали за 101 километр и не мешали мне спать!
Я обычно 31 декабря в 22-00 спать ложусь, а мне под окном шумят и спать не дают!
Да когда уже санкции введут на салюты!
18:11:50 26-12-2024
Терминатор-албибекович (17:23:45 26-12-2024) Я на новый год хочу, чтобы все кто имеет салюты, уехали за 1... Пожалуйтесь в Спортлото.
18:32:33 26-12-2024
Терминатор-албибекович (17:23:45 26-12-2024) Я на новый год хочу, чтобы все кто имеет салюты, уехали за 1... Для вас придумали беруши
07:56:00 27-12-2024
Терминатор-албибекович (17:23:45 26-12-2024) Я на новый год хочу, чтобы все кто имеет салюты, уехали за 1...
Бесполезно. Бывшая деревенщина шары зальет и будет орать дня три.
19:20:34 26-12-2024
Трамп?
23:17:01 26-12-2024
Каких то зануд опрашивали
08:34:21 27-12-2024
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала членов участковых избирательных комиссий не покупать и не использовать петарды, поскольку, по ее словам, спецслужбы Украины поставляют в РФ разными путями петарды с взрывоопасным веществом мгновенного действия.
"Предупредите всех своих родственников: не покупать, не пользовать и не зажигать [петарды], очень опасно . Силами спецслужб Украины через различные источники - по воздуху, наземным и иным путем - осуществляется доставка по всей территории России, коллеги, петард , имеющих взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия, то есть человек зажигает петарду, которая взрывается мгновенно", - сказала Памфилова на заседании комиссии.
"Пожалуйста, предупредите всех, кого вы можете предупреждать , еще раз - бойкот всем петардам: не покупать и не использовать, не зажигать", - подчеркнула она.
Она добавила, что Новый год - прекрасный праздник, который проходит в кругу семьи. "Будьте осторожны, будьте внимательны. Берегите себя, берегите близких, своих коллег для того, чтобы прекрасно, весело, здорово встретить грядущий 2025 год и очень благополучно, с пользой и радостью его прожить", - заключила председатель ЦИК РФ.
08:47:36 27-12-2024
назовите хоть одн повод для радости.кроме косяка и стакана.
09:34:37 27-12-2024
Гость (08:47:36 27-12-2024) назовите хоть одн повод для радости.кроме косяка и стакана.... чуть подсохщие за ночь ломтики красной рыбы. кусочки сыра с проступившими капельками, две бутылки запотевшего пива в холодильнике
10:48:10 27-12-2024
Опрос в разрезе возраста надо было проводить, чем старше, тем больше тишины и спокойствия хочется в новогоднюю ночь.