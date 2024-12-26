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Барнаульцы рассказали, что им портит праздничное настроение в новогоднюю ночь

Лишь один человек из ста жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро

26 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Человек злится в Новый год / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Человек злится в Новый год / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле каждого пятого жителя (19%) в новогоднюю ночь раздражают шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра, сообщает SuperJob.

"8% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 7% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 3% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года", – говорится в исследовании.

На обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып жалуются по 2%. Еще 1% страдают от одиночества в праздник. Лишь один человек из ста жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро.

Что еще не нравится в новогоднюю ночь:

  • загруженность телефонных сетей;
  • высокие цены на такси;
  • отсутствие снега;
  • плохая погода;
  • незваные гости;
  • усталость от подготовки;
  • плохое настроение;
  • суета.

"Трое из десяти респондентов (31%) признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником", – отметили социологи.

Опрос проведен с 19 по 25 декабря 2024 года среди экономически активных горожан из Барнаула.

Барнаул опросы Новый год
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Комментарии 10

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Терминатор-албибекович

17:23:45 26-12-2024

Я на новый год хочу, чтобы все кто имеет салюты, уехали за 101 километр и не мешали мне спать!
Я обычно 31 декабря в 22-00 спать ложусь, а мне под окном шумят и спать не дают!
Да когда уже санкции введут на салюты!

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Musik

18:11:50 26-12-2024

Терминатор-албибекович (17:23:45 26-12-2024) Я на новый год хочу, чтобы все кто имеет салюты, уехали за 1... Пожалуйтесь в Спортлото.

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Гость

18:32:33 26-12-2024

Терминатор-албибекович (17:23:45 26-12-2024) Я на новый год хочу, чтобы все кто имеет салюты, уехали за 1... Для вас придумали беруши

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Гость

07:56:00 27-12-2024

Терминатор-албибекович (17:23:45 26-12-2024) Я на новый год хочу, чтобы все кто имеет салюты, уехали за 1...
Бесполезно. Бывшая деревенщина шары зальет и будет орать дня три.

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Кхм...

19:20:34 26-12-2024

Трамп?

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Гость

23:17:01 26-12-2024

Каких то зануд опрашивали

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Гость

08:34:21 27-12-2024

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала членов участковых избирательных комиссий не покупать и не использовать петарды, поскольку, по ее словам, спецслужбы Украины поставляют в РФ разными путями петарды с взрывоопасным веществом мгновенного действия.
"Предупредите всех своих родственников: не покупать, не пользовать и не зажигать [петарды], очень опасно . Силами спецслужб Украины через различные источники - по воздуху, наземным и иным путем - осуществляется доставка по всей территории России, коллеги, петард , имеющих взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия, то есть человек зажигает петарду, которая взрывается мгновенно", - сказала Памфилова на заседании комиссии.
"Пожалуйста, предупредите всех, кого вы можете предупреждать , еще раз - бойкот всем петардам: не покупать и не использовать, не зажигать", - подчеркнула она.
Она добавила, что Новый год - прекрасный праздник, который проходит в кругу семьи. "Будьте осторожны, будьте внимательны. Берегите себя, берегите близких, своих коллег для того, чтобы прекрасно, весело, здорово встретить грядущий 2025 год и очень благополучно, с пользой и радостью его прожить", - заключила председатель ЦИК РФ.

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Гость

08:47:36 27-12-2024

назовите хоть одн повод для радости.кроме косяка и стакана.

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Гость

09:34:37 27-12-2024

Гость (08:47:36 27-12-2024) назовите хоть одн повод для радости.кроме косяка и стакана.... чуть подсохщие за ночь ломтики красной рыбы. кусочки сыра с проступившими капельками, две бутылки запотевшего пива в холодильнике

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ППШариков

10:48:10 27-12-2024

Опрос в разрезе возраста надо было проводить, чем старше, тем больше тишины и спокойствия хочется в новогоднюю ночь.

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