Барнаульцы рассказали, что им портит праздничное настроение в новогоднюю ночь

Лишь один человек из ста жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро

26 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Человек злится в Новый год / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле каждого пятого жителя (19%) в новогоднюю ночь раздражают шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра, сообщает SuperJob. "8% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 7% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 3% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года", – говорится в исследовании. На обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып жалуются по 2%. Еще 1% страдают от одиночества в праздник. Лишь один человек из ста жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Что еще не нравится в новогоднюю ночь: загруженность телефонных сетей;

высокие цены на такси;

отсутствие снега;

плохая погода;

незваные гости;

усталость от подготовки;

плохое настроение;

суета. "Трое из десяти респондентов (31%) признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником", – отметили социологи. Опрос проведен с 19 по 25 декабря 2024 года среди экономически активных горожан из Барнаула.