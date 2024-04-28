Барнаульцы вернули байк в сквер, который после ремонта превратился в огород

На проспекте Красноармейском рядом с "Байк-баром" сделали реконструкцию сквера и она понравилась далеко не всем

28 апреля 2024, 08:15, Вячеслав Кондаков

Игрушечный мотоцикл в Барнауле / Фото: amic.ru

Неизвестные вернули мотоцикл (правда, игрушечный) в сквер на проспекте Красноармейском в Барнауле, где раньше стоял огромный мотоцикл у "Байк-бара". Об этом amic.ru сообщили читатели. В сквере осенью 2022 года провели благоустройство и вместо хорошего общественного пространства с мотоциклом появился огромный огород с несколькими лавочками.

За полтора года на сквере так не взошла трава, не особо растут и деревья (они фактически погибли). По земле, судя по фотографиям, регулярно гуляют барнаульцы. Также в некоторых местах общественного пространства остался строительный мусор.

Напомним, байк демонтировали по инициативе жильцов дома, на территории которого он стоял. Они решили сделать рядом с домом "оазис". По словам местных жителей, объект представлял опасность. Еще в 2019 году ТСЖ решило комплексно благоустроить злополучную территорию, и жители подали заявку на участие в программе "Формирование комфортной городской среды".

Сам мотоцикл возле "Байк-бара" переехал на пляж "Водный мир".