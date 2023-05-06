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Барнаульцы встали в огромных пробках на выезде из города

Большие заторы наблюдаются на Змеиногорском и Южном трактах

06 мая 2023, 11:23, ИА Амител

Кадр из видео: Barnaul 22
Кадр из видео: Barnaul 22

Жители Барнаула в субботу, 6 мая, массово рванули из города и встали в гигантских пробках.

По данным сервиса "Яндекс Карты", огромные заторы образовались на Змеиногорском и Южном трактах.

Изображение: "Яндекс Карты"

В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается в 5 баллов из 10. Пробки также наблюдаются на Павловском тракте и проспекте Калинина.

Напомним, 6 мая в России начались длинные выходные. По этому случаю губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал быть осторожнее на природе, так как в регионе идёт интенсивный рост активности клещей.

Комментарии 2

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Гость

16:50:39 06-05-2023

Все соседи выехали, такая тишина на улице и дома, хорошо.

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Вася

15:29:36 07-05-2023

По призыву Томенко все ринулись за город, уничтожать клещей

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