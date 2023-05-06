Барнаульцы встали в огромных пробках на выезде из города
Большие заторы наблюдаются на Змеиногорском и Южном трактах
06 мая 2023, 11:23, ИА Амител
Кадр из видео: Barnaul 22
Жители Барнаула в субботу, 6 мая, массово рванули из города и встали в гигантских пробках.
По данным сервиса "Яндекс Карты", огромные заторы образовались на Змеиногорском и Южном трактах.
Изображение: "Яндекс Карты"
В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается в 5 баллов из 10. Пробки также наблюдаются на Павловском тракте и проспекте Калинина.
Напомним, 6 мая в России начались длинные выходные. По этому случаю губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал быть осторожнее на природе, так как в регионе идёт интенсивный рост активности клещей.
16:50:39 06-05-2023
Все соседи выехали, такая тишина на улице и дома, хорошо.
15:29:36 07-05-2023
По призыву Томенко все ринулись за город, уничтожать клещей