Барнаульцы встали в огромных пробках на выезде из города

Большие заторы наблюдаются на Змеиногорском и Южном трактах

06 мая 2023, 11:23, ИА Амител

Кадр из видео: Barnaul 22

Жители Барнаула в субботу, 6 мая, массово рванули из города и встали в гигантских пробках.

По данным сервиса "Яндекс Карты", огромные заторы образовались на Змеиногорском и Южном трактах.

Изображение: "Яндекс Карты"

В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается в 5 баллов из 10. Пробки также наблюдаются на Павловском тракте и проспекте Калинина.

Напомним, 6 мая в России начались длинные выходные. По этому случаю губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал быть осторожнее на природе, так как в регионе идёт интенсивный рост активности клещей.