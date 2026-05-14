Барнаульцы выбирают, как благоустроят общественные пространства в 2027 году

Голосование завершится 12 июня 2026 года

14 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Благоустройство общественных территорий / Фото: amic.ru

Горожанам предлагают выбрать варианты развития трех пространств. Голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Свое мнение уже выразили более 26 тысяч человек.

Какие территории участвуют?

В список вошли аллея имени А. И. Чепурко в границах улиц Чайковского и Куйбышева, участок на улице Шумакова, 9, а также зеленая зона в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова.

На платформе голосования можно изучить схемы участков и планы работ. После этого выбрать один вариант для каждой общественной территории. Итоги помогут сформировать направление благоустройства в следующем году.

Сейчас больше всего голосов собрал вариант развития зеленой зоны в парке имени Ленина. За него проголосовали десять тысяч человек. Проект включает расширение пешеходных маршрутов, установку ограждения, спортивных и игровых комплексов и другие работы. За реконструкцию центральной аллеи пока отдали 2600 голосов.



На территории по улице Шумакова, 9, лидирует вариант благоустройства зоны со стороны Павловского тракта, за торговым центром "Москва". Его поддержали почти шесть тысяч человек. Участок рядом с "Эко-Ярмаркой" на улице Взлетной, 2к, набрал менее 2500 голосов.



В Южном лидирует территория Мемориала погибшим в локальных войнах. За нее проголосовали 2868 человек. Площадь у ДК "Южный" поддержали 2346 жителей. Разрыв между вариантами составляет около 500 голосов.

Как проголосовать?

Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru (участвуют барнаульцы старше 14 лет). Сделать свой выбор можно самостоятельно или при помощи волонтеров. Они работают на общественных территориях во время городских мероприятий.

Голосование завершится 12 июня 2026 года. Больше новостей в канале "Макс".

Иллюстрация предоставлена АНО "Национальные приоритеты"