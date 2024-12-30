Барнаульцы заметили в городе новый троллейбус

По словам горожан, его доставили еще 26 декабря

30 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

Новый троллейбус в Барнауле / Фото: Barnaul 22

Жители Барнаула заметили в городе первый новый троллейбус и поделились кадрами в соцсетях. Об этом 29 декабря сообщил Barnaul 22.

Предположительно, он уже находится в депо: его доставили в город 26 декабря. Со слов горожан, до конца января ожидают прибытие еще четырех машин.

"Новые троллейбусы полностью низкопольные, оснащены кондиционерами и USB-зарядками", – подчеркнули участники сообщества.

Ранее amic.ru писал, что в Барнаул до конца 2024 года прибудут пять новых троллейбусов. На их приобретение из краевого бюджета выделили 126,2 млн рублей. Решение о закупке принял губернатор региона Виктор Томенко.

Еще летом аукцион на изготовление троллейбусов выиграло ООО "Торговый дом "Транс-Альфа" (Вологда, принадлежит АО "Транс-Альфа"). Согласно данным на сайте госзакупок, подрядчик предложил самую низкую цену за исполнение контракта – 126,2 млн руб. Стартовая цена составляла 143,5 млн руб.

ООО "Транс-Альфа" зарегистрировано в 1993 году, указывается на сайте компании. Занимается производством троллейбусов "Авангард" и "Премьер", а также электробусов "Сириус" и "Орион".