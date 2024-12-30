Барнаульцы заметили в городе новый троллейбус
По словам горожан, его доставили еще 26 декабря
30 декабря 2024, 14:15, ИА Амител
Жители Барнаула заметили в городе первый новый троллейбус и поделились кадрами в соцсетях. Об этом 29 декабря сообщил Barnaul 22.
Предположительно, он уже находится в депо: его доставили в город 26 декабря. Со слов горожан, до конца января ожидают прибытие еще четырех машин.
"Новые троллейбусы полностью низкопольные, оснащены кондиционерами и USB-зарядками", – подчеркнули участники сообщества.
Ранее amic.ru писал, что в Барнаул до конца 2024 года прибудут пять новых троллейбусов. На их приобретение из краевого бюджета выделили 126,2 млн рублей. Решение о закупке принял губернатор региона Виктор Томенко.
Еще летом аукцион на изготовление троллейбусов выиграло ООО "Торговый дом "Транс-Альфа" (Вологда, принадлежит АО "Транс-Альфа"). Согласно данным на сайте госзакупок, подрядчик предложил самую низкую цену за исполнение контракта – 126,2 млн руб. Стартовая цена составляла 143,5 млн руб.
ООО "Транс-Альфа" зарегистрировано в 1993 году, указывается на сайте компании. Занимается производством троллейбусов "Авангард" и "Премьер", а также электробусов "Сириус" и "Орион".
14:40:00 30-12-2024
Всё-таки заметили🧐
17:25:57 30-12-2024
Сергей (14:40:00 30-12-2024) Всё-таки заметили🧐... Зайчики на НГ порадовал.
15:21:46 30-12-2024
а что же он такой страшный-то? Оо
15:34:02 30-12-2024
Такой новый, что весь грязный. С наклейками об оплате внутри. Опять поюзаное выдают за новое.
15:59:08 30-12-2024
Опять какое то страшилище
18:52:31 30-12-2024
Гость (15:59:08 30-12-2024) Опять какое то страшилище ... Вам шашечки или ехать? (с)
10:53:35 31-12-2024
Гость (15:59:08 30-12-2024) Опять какое то страшилище ...
Ну трамваи-гробики ничуть не лучше.
12:15:10 31-12-2024
Гость (15:59:08 30-12-2024) Опять какое то страшилище ... Может, страшный снаружи, но красивый внутри!)))
16:57:38 30-12-2024
Если честно не думал, что доживу
17:21:35 30-12-2024
Щастье, щастье-то како!!!!
21:33:24 30-12-2024
Гость (17:21:35 30-12-2024) Щастье, щастье-то како!!!!... Как-бы за НГ не сломался.
00:36:05 31-12-2024
Обкатку не прошел, а уже разбили. Морда разбита.
12:55:08 01-01-2025
Нью-Васюки еще на шаг к своей мечте.