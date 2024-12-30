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Барнаульцы заметили в городе новый троллейбус

По словам горожан, его доставили еще 26 декабря

30 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

Новый троллейбус в Барнауле / Фото: Barnaul 22
Новый троллейбус в Барнауле / Фото: Barnaul 22

Жители Барнаула заметили в городе первый новый троллейбус и поделились кадрами в соцсетях. Об этом 29 декабря сообщил Barnaul 22.

Предположительно, он уже находится в депо: его доставили в город 26 декабря. Со слов горожан, до конца января ожидают прибытие еще четырех машин.  

"Новые троллейбусы полностью низкопольные, оснащены кондиционерами и USB-зарядками", – подчеркнули участники сообщества.

Ранее amic.ru писал, что в Барнаул до конца 2024 года прибудут пять новых троллейбусов. На их приобретение из краевого бюджета выделили 126,2 млн рублей. Решение о закупке принял губернатор региона Виктор Томенко. 

Еще летом аукцион на изготовление троллейбусов выиграло ООО "Торговый дом "Транс-Альфа" (Вологда, принадлежит АО "Транс-Альфа"). Согласно данным на сайте госзакупок, подрядчик предложил самую низкую цену за исполнение контракта – 126,2 млн руб. Стартовая цена составляла 143,5 млн руб.

ООО "Транс-Альфа" зарегистрировано в 1993 году, указывается на сайте компании. Занимается производством троллейбусов "Авангард" и "Премьер", а также электробусов "Сириус" и "Орион".

Барнаул Транспорт общественный транспорт

Комментарии 13

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Сергей

14:40:00 30-12-2024

Всё-таки заметили🧐

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Musik

17:25:57 30-12-2024

Сергей (14:40:00 30-12-2024) Всё-таки заметили🧐... Зайчики на НГ порадовал.

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Элен без ребят

15:21:46 30-12-2024

а что же он такой страшный-то? Оо

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Подсматривалка

15:34:02 30-12-2024

Такой новый, что весь грязный. С наклейками об оплате внутри. Опять поюзаное выдают за новое.

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Гость

15:59:08 30-12-2024

Опять какое то страшилище

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Гость

18:52:31 30-12-2024

Гость (15:59:08 30-12-2024) Опять какое то страшилище ... Вам шашечки или ехать? (с)

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Гость

10:53:35 31-12-2024

Гость (15:59:08 30-12-2024) Опять какое то страшилище ...
Ну трамваи-гробики ничуть не лучше.

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Гость

12:15:10 31-12-2024

Гость (15:59:08 30-12-2024) Опять какое то страшилище ... Может, страшный снаружи, но красивый внутри!)))

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Гость

16:57:38 30-12-2024

Если честно не думал, что доживу

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Гость

17:21:35 30-12-2024

Щастье, щастье-то како!!!!

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Musik

21:33:24 30-12-2024

Гость (17:21:35 30-12-2024) Щастье, щастье-то како!!!!... Как-бы за НГ не сломался.

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Михаил

00:36:05 31-12-2024

Обкатку не прошел, а уже разбили. Морда разбита.

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Гость

12:55:08 01-01-2025

Нью-Васюки еще на шаг к своей мечте.

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