Барнаульцы заметили зайца во дворе многоэтажки. Видео

Ушастого обнаружили в квартале "Невский"

20 января 2024, 10:31, ИА Амител

Барнаульцы заметили зайца во дворе многоэтажки, сообщили в паблике "Подслушано Барнаул".

Ушастый бегал в районе детской площадки в квартале "Невский" в Индустриальном районе и попал на видео.

Некоторые комментаторы усомнились в увиденном и подумали, что на записи сбежавший кролик. Но другие не нашли поводов сомневаться: