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Барнаульцы заметили зайца во дворе многоэтажки. Видео

Ушастого обнаружили в квартале "Невский"

20 января 2024, 10:31, ИА Амител

Барнаульцы заметили зайца во дворе многоэтажки, сообщили в паблике "Подслушано Барнаул".

Ушастый бегал в районе детской площадки в квартале "Невский" в Индустриальном районе и попал на видео.

Некоторые комментаторы усомнились в увиденном и подумали, что на записи сбежавший кролик. Но другие не нашли поводов сомневаться:

"Реально заяц, здоровый" – "Люблю зайчиков, милый и пушистый, хотелось, бы чтобы с ним все хорошо было" – "Дайте ему морковку!" – пишут пользователи.

Барнаул дикие животные

Комментарии 7

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Гость

10:37:17 20-01-2024

За-а-я-я-яц!!! Ты меня слышишь!??

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Гость

14:18:26 20-01-2024

Гость (10:37:17 20-01-2024) За-а-я-я-яц!!! Ты меня слышишь!??... Слышу, слышу...

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Сергей

11:19:44 20-01-2024

Тоже люблю зайцев, вкусные они😋

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Гость

11:30:58 20-01-2024

Щас, зоофобы начнут верещать, что заяц бешеный , немедленно расстрелять!

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Гость

12:00:31 20-01-2024

Да слышу, слышу....

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Чучмек

12:51:07 20-01-2024

Собаки жить ему не дадут, разорвут

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Гость

13:24:23 20-01-2024

Слышу... слышу...

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