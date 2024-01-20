Барнаульцы заметили зайца во дворе многоэтажки. Видео
Ушастого обнаружили в квартале "Невский"
20 января 2024, 10:31, ИА Амител
Барнаульцы заметили зайца во дворе многоэтажки, сообщили в паблике "Подслушано Барнаул".
Ушастый бегал в районе детской площадки в квартале "Невский" в Индустриальном районе и попал на видео.
Некоторые комментаторы усомнились в увиденном и подумали, что на записи сбежавший кролик. Но другие не нашли поводов сомневаться:
"Реально заяц, здоровый" – "Люблю зайчиков, милый и пушистый, хотелось, бы чтобы с ним все хорошо было" – "Дайте ему морковку!" – пишут пользователи.
10:37:17 20-01-2024
За-а-я-я-яц!!! Ты меня слышишь!??
14:18:26 20-01-2024
Гость (10:37:17 20-01-2024) За-а-я-я-яц!!! Ты меня слышишь!??... Слышу, слышу...
11:19:44 20-01-2024
Тоже люблю зайцев, вкусные они😋
11:30:58 20-01-2024
Щас, зоофобы начнут верещать, что заяц бешеный , немедленно расстрелять!
12:00:31 20-01-2024
Да слышу, слышу....
12:51:07 20-01-2024
Собаки жить ему не дадут, разорвут
13:24:23 20-01-2024
Слышу... слышу...