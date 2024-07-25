Барнаульцы жалуются на два маршрута, где нет терминалов даже после их "появления"

Пассажиры уверяют, что водители не принимают переводы, а салоны увешаны надписями об отсутствии терминала

25 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Барнаульские автобусы продолжают ездить без терминалов / Фото: amic.ru

Барнаульцы жалуются на автобусные маршруты № 47 и 76, где с 23 июля якобы можно оплатить проезд банковской картой через терминал. Как рассказали читатели amic.ru, такую услугу пассажирам по-прежнему не предоставляют.

Напомним, ранее сообщили, что для оплаты проезда в автобусах № 47 и 76 установили терминалы, оплатить проезд картой на этих маршрутах можно уже с 23 июля.

Как подчеркнули в администрации Барнаула, если водитель отказывается предоставлять пассажиру терминал, то поездка должна быть бесплатной, а требование переводить деньги на карту незаконно и недопустимо.

Однако, по словам барнаульцев, терминалы на указанных маршрутах отсутствуют:

"В 47-м ничего не поменялось! Это что такое? Это какой-то прикол? В автобусах висит табличка "Терминала нет". Или, может, где-то выборочно есть терминалы?"

"Ни в одном 76-м терминала нет. Некоторые водители не принимают переводы, только наличку. Хоть кто-то проверил?"