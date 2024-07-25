Барнаульцы жалуются на два маршрута, где нет терминалов даже после их "появления"
Пассажиры уверяют, что водители не принимают переводы, а салоны увешаны надписями об отсутствии терминала
25 июля 2024, 13:00, ИА Амител
Барнаульцы жалуются на автобусные маршруты № 47 и 76, где с 23 июля якобы можно оплатить проезд банковской картой через терминал. Как рассказали читатели amic.ru, такую услугу пассажирам по-прежнему не предоставляют.
Напомним, ранее сообщили, что для оплаты проезда в автобусах № 47 и 76 установили терминалы, оплатить проезд картой на этих маршрутах можно уже с 23 июля.
Как подчеркнули в администрации Барнаула, если водитель отказывается предоставлять пассажиру терминал, то поездка должна быть бесплатной, а требование переводить деньги на карту незаконно и недопустимо.
Однако, по словам барнаульцев, терминалы на указанных маршрутах отсутствуют:
"В 47-м ничего не поменялось! Это что такое? Это какой-то прикол? В автобусах висит табличка "Терминала нет". Или, может, где-то выборочно есть терминалы?"
"Ни в одном 76-м терминала нет. Некоторые водители не принимают переводы, только наличку. Хоть кто-то проверил?"
"Ехала на 76-м. Ни о каком терминале слышать не слышали. И весь салон также увешан надписями о его отсутствии".
13:04:18 25-07-2024
Наличка
13:07:51 25-07-2024
А еще администрация города не однократно обещает возобновить автобусные маршруты 17,19,29 но ни чего не делает! Ждет когда список исчезнувших маршрутов пополнит и 47, для пассажиров которого трудно деньги в кармане иметь.
13:30:03 25-07-2024
Гость (13:07:51 25-07-2024) А еще администрация города не однократно обещает возобновить... Почему пассажиры в век цифровизации и биометрии должны монетки в кармане держать. 47 не пользуюсь, но меня бы тоже возмутило, если бы при возможности оплатить картой, я должен был бы монетки искать когда могу и хочу оплатить мгновенно.
14:34:12 31-07-2024
Гость (13:30:03 25-07-2024) Почему пассажиры в век цифровизации и биометрии должны монет... У меня встречный вопрос: почему я должна ждать когда кто то с 101 попытки рассчитается за проезд? Не у всех с первого раза происходит рассчёт, вот стоишь и ждёшь(((
13:50:01 25-07-2024
Держать в кулаке монетки, потом в переполнненной маршрутке пробираться с ними к водителю, рискуя рассыпать. Потом из потного кулака пересыпать эти монетки в ладошку к водиле? брр...
13:46:43 25-07-2024
Народ без цифры уже жить не может, а ещё недавно боялись карт), я не пользуюсь терминалами в транспорте мне не нужны их уведомления о списании в час ночи.
14:00:27 25-07-2024
Гость (13:46:43 25-07-2024) Народ без цифры уже жить не может, а ещё недавно боялись кар... да вообще откажитесь от всех благ цивилизации: водопровода, электричества, телефона. Живите в пещере, стирайте в проруби, готовьте на костре
13:24:52 26-07-2024
Гость (14:00:27 25-07-2024) да вообще откажитесь от всех благ цивилизации: водопровода, ... При чем тут все блага цивилизации? 10 лет назад все эти блага были (смарты, ПК, аськи и пр.), но без фанатизма использовали платежные системы, а сейчас лень носить в кармане деньги.
14:20:08 25-07-2024
Гость (13:46:43 25-07-2024) Народ без цифры уже жить не может, а ещё недавно боялись кар...
Лол, кто-то ещё не умеет настраивать режим сна на телефоне
13:22:23 26-07-2024
Гость (14:20:08 25-07-2024) Лол, кто-то ещё не умеет настраивать режим сна на телефо... А я тоже не могу отключить телефон. Мне может позвонить охрана по двум объектам, бывают сработки, выезжаю на осмотр.
p.s. Счастливо живут люди, когда "ни кола, ни двора"
14:55:43 25-07-2024
Гость (13:46:43 25-07-2024) Народ без цифры уже жить не может, а ещё недавно боялись кар... Отключите уведомления
13:51:49 25-07-2024
если бы при возможности --- Ключевая фраза "при возможности". В 47-ом и 76-ом такая возможность отсутствует.
14:52:11 25-07-2024
Терминала нужно не оплачивать за проезд. Раз так значит тоже нужно поступать так.
15:42:42 25-07-2024
А почему сразу такой негатив на водителей?
Вчера ехал в 47-ом, на выходе спросил про терминал. Водитель сказал, что терминалы им раздали 23-го, но очень скоро выяснилось, что они теряют интернет и заплатить невозможно, поэтому их снова забрали на перенастройку.
Думаю, что не врёт, потому как чиновники плевать хотели на проблемы последней мили, им лишь бы скорее отчитаться. А народ будет срывать злость именно на водителях (и наоборот)....
Люди, будет добрее друг ко другу! Что вам всем эти два маршрута поперек горла? Я понимаю, если бы все остальные маршруты работали по терминалам, тогда можно было бы нетерпеливо требовать и от этих. Здесь же, наоборот, собственник сам проявил инициативу, молодец, первый из маршруток. Наберитесь терпения...
15:07:16 26-07-2024
Гость (15:42:42 25-07-2024) А почему сразу такой негатив на водителей?Вчера ехал в 4... Врёт точно, потому что у нас в транспорте терминалы без интернета, вот почему деньги спиваются не сразу, термы на конечной подключают к вафле и только тогда идёт инфа о списании средств
15:55:55 25-07-2024
Налилчку водилы просят чтобы налоги не платить и потом жаловаться что мало зарабатывают
15:09:47 26-07-2024
Гость (15:55:55 25-07-2024) Налилчку водилы просят чтобы налоги не платить и потом жалов... Я забыл на какой маршрутке, есть такой прикол водиле платят ЗП с % от полученной налички, а если расплачиваться через терминал, он ничего не получает.
15:52:54 27-07-2024
Гость (15:09:47 26-07-2024) Я забыл на какой маршрутке, есть такой прикол водиле платят ... В 2 водители говорят об этом
16:43:32 25-07-2024
пока чиновники кормятся с перевозчиков, черный нал никто отбеливать не будет
17:17:23 25-07-2024
Сегодня в 17.10 водитель маршрута 76 УУ553УС спокойненько предоставил номер телефона для перевода онлайн. Терминала нет на данной газели.
17:31:32 25-07-2024
Гость (17:17:23 25-07-2024) Сегодня в 17.10 водитель маршрута 76 УУ553УС спокойненько п... Точнее У553УС
17:36:18 25-07-2024
ПОЧЕМУ молчит Бастрыкин по этому поводу???
20:55:36 25-07-2024
Дочь ездит на занятия на мастерские, домой с занятий ехать в сторону Ускова, с 21-00. Уехать невозможно, просто проезжают мимо. Ну это лето, а когда были морозы. Водители 47 маршрута, у вас дети есть?
21:10:34 25-07-2024
А чему удивляться? Не успев зайти, пассажиры спрашивают - А можно на карту перевести? Понятно, что удобно. Но тогда правда, давайте проезд до 60 рублей поднимем. Мож хоть чуть чуть очухаются.
11:44:47 27-07-2024
Гость (21:10:34 25-07-2024) А чему удивляться? Не успев зайти, пассажиры спрашивают - А ... В чём проблема сделайте отдельные маршруты по 60, но комфортные и пассажиры сами будут выбирать.
22:29:29 25-07-2024
И сколько лет эта история с терминалом будет продолжаться? Значит кому-то сильно охота получать наличку!
01:42:48 26-07-2024
Гость (22:29:29 25-07-2024) И сколько лет эта история с терминалом будет продолжаться? З... Наличка это очень удобно... во-первых, никогда не придётся отчитываться работодателю о том, сколько в карман себе положил, во-вторых, в кармане денег больше. Потом на этой основе поднимают плату за проезд. Они воруют, им мало, а платим за это мы. Я неоднократно слышал разговоры водителей по этому поводу, по телефону. Орут на весь салон. Никого не стесняясь.
Единственный способ это прекратить, это терминалы. Когда деньги будут поступать напрямую на счёт... тогда и пассажиров станет достаточно, и налоги нормально платиться будут. Не знаю... как по мне это просто как 2 пальца
22:35:26 25-07-2024
Если водитель просит перевести деньги на свою карту, то рекомендуется сфотографировать номер автобуса или марщрутки, водителя, а лучше записать на телефон его предложение перевести средства на карту. Эту информацию следует передать в налоговую службу, обратившись по номеру 8-800-222-2222.
06:59:05 26-07-2024
такая же ситуация с маршрутом №25. терминалов нет, вернее они их прячут. кроме того, еще бывали случаи, что мимо остановки проезжают, хотя салон полупустой.
09:15:23 26-07-2024
90% пассажиров, даже имея возможность рассчитаться по карте, отдают наличку, но никто не берёт билет! В связи с этим наличка должна быть в транспорте повсеместно под запретом! Платить налоги должны все! А то, не очень правильно, когда свои геморрои и протрузии водилы, не платившие ни налогов, ни алиментов, лечат за счёт порядочных людей.
13:19:17 26-07-2024
Гость (09:15:23 26-07-2024) 90% пассажиров, даже имея возможность рассчитаться по карте,...
То есть оплата наличкой - это зло, это неучтенка, уход от налогов и т.д. А перевод на личную карту водителя, а то и вовсе его жены или фигпоймикого - это нормально? Откуда беретесь такие? Еще и алименты сюда приплел. Они тут каким боком?
15:49:56 27-07-2024
Гость (13:19:17 26-07-2024) То есть оплата наличкой - это зло, это неучтенка, уход о... Наверно потому что часто у водил какие-то не их карты, что говорит о том что они от чего то прячутся, есле не делают карты на свое имя, то у них скорей всего счета под арестом, а это чаще всего из-за алиментов.
12:12:29 26-07-2024
Автобус 47 ходит нормально,мне не составляет труда заплатить наличкой,если требуется. Главное,чтоб на маршруте был транспорт. В нашей стране миллиардами воруют и налоги не платят.А водителя за утайку 35 руб. надо посадить,как же бюджет пострадал.
12:29:16 26-07-2024
Гость (12:12:29 26-07-2024) Автобус 47 ходит нормально,мне не составляет труда заплатить... Вот и водилы в чат приехали!)
13:01:15 26-07-2024
Гость (12:29:16 26-07-2024) Вот и водилы в чат приехали!)... Не отрываясь от управлением ТС пишут в нашем уютном чатике :)))
15:14:26 26-07-2024
Я понимаю что терминалы нужно обслуживать, они стоят денег и тд, и тп.
Но почему не сделать QR для перевода (как в магазе, на юр лицо, то есть всё законно и официально), одни раз на худой случай распечатать, а лучше заламинировать, и бед не знать, комиссия по такой оплате гораздо меньше чем через банковскую карту.
09:42:14 27-07-2024
Посмотрим,как в часы пик вы будете добираться до работы с этими картами,когда водитель будет на кассе каждого набирать ( а это нужно более пяти операций сделать,чтобы прошел платеж ),и за место 50 минут вы будете добираться все 1.5 а то и больше часа,когда будете ждать,пока водитель один,не имеющий кондуктора,чтобы не отвлекаться от дороги,будет стоять и по три-пять минут каждого обелечивать,а если ещё в спешке и ошибётся при наборе и спишется у вас больше,то ещё дольше стоять будете,так что подумайте,какие налоги,все они их плотят,просто,наличными им проще и быстрее вас рассчитывать.
20:06:40 30-07-2024
На 120 и 205 и 134 нету терминала Проблемка