Еще на двух автобусных маршрутах в Барнауле появились терминалы для оплаты проезда
Оплатить проезд картой на маршрутах № 47 и 76 можно уже сегодня
23 июля 2024, 15:40, ИА Амител
Салон автобуса / Фото: unsplash.com
В Барнауле установили терминалы для оплаты проезда на автобусах № 47 и 76. Перевозчик это сделал по собственной инициативе.
Оплатить проезд картой на этих маршрутах можно уже с 23 июля.
Как подчеркнули в мэрии, если водитель отказывается предоставлять пассажиру терминал, то поездка должна быть бесплатной, а требование переводить деньги на карту шоферу незаконно и недопустимо.
Ранее стало известно, что "Горэлектротрансу" не хватает 40% работников.
15:55:40 23-07-2024
А что,всякие 27, 54 и 58- неприкасаемые? Надысь видел в 58м вообще рулончик с билетиками, "кому надо- отрывайте"- это что, издевательство? Куда идёт чёрный нал, кроме собственного обогащения? А вдруг, на поддержку националистов?
16:10:19 23-07-2024
Гость (15:55:40 23-07-2024) А что,всякие 27, 54 и 58- неприкасаемые? Надысь видел в 58м ... Точно! От Норд-Веста до Галэкси никак не доехать без пересадки, только на №58, а у них нет официальной оплаты через терминал. Ещё в №50 было такое безобразие! ФСБ бы их проверили, куда деньги идут!
16:22:07 23-07-2024
Гость (16:10:19 23-07-2024) Точно! От Норд-Веста до Галэкси никак не доехать без пересад... Не будет водителей!
18:46:16 23-07-2024
Гость (15:55:40 23-07-2024) А что,всякие 27, 54 и 58- неприкасаемые? Надысь видел в 58м ... В 54 всегда терминал есть
15:58:41 23-07-2024
ОТЛИЧНО! Давно пора! Хоть одна хорошая новость!
16:19:01 23-07-2024
Это называется для сокращения маршрутов
16:22:46 23-07-2024
Если бы раньше всех перевозчиков перевели на безнал, не сидел бы Шеломенцев в тюрьме! Никто бы его не коррумпировал, смысла бы не было!
18:22:54 23-07-2024
вот это новость! а они там разве не должны были присутствовать и ранее?
18:41:56 23-07-2024
Товарищ Фрей, теперь у тебя вместо душегубок корейских на 47-м маршруте, хотя-бы пазики появятся???
21:15:14 23-07-2024
29,18????!!!! Почему без терминалов, почему у них на карту водителю или налом?? Когда уже всех перевозчиков проверите?? Ещё на вопрос про терминал в мэрию посылают
08:45:28 24-07-2024
Ехала сегодня 24-го на 47-м... нет там терминала -(
09:21:49 24-07-2024
Езжу каждый день на 47, вчера вечером терминала не было. Как был написан телефон для перевода на видном месте так и осталось.
10:00:45 24-07-2024
"переводить деньги на карту шоферу незаконно и недопустимо"
вчера ехала в 50 маршрутке, вечером в час пик.
пассажиры сами заходят и спрашивают можно ли перевести деньги.
водила не отказывается, а на козырьке крупно написан телефон.
11:18:08 24-07-2024
Ну что получается, люди приходят заработать деньги а им закручивают гайки. Ну уйдут они. Маршруты встанут. И кому от этого лучше будет?
11:28:55 24-07-2024
Пассажир (11:18:08 24-07-2024) Ну что получается, люди приходят заработать деньги а им закр... Дядь, ты дурак? А почему в торговле заставили кассовые аппараты ставить? Из прихоти? Или чтобы черный нал на белый свет вытащить? А ты хочешь продолжить незаконное обогащение перевозчиков?
11:31:22 24-07-2024
Пассажир (11:18:08 24-07-2024) Ну что получается, люди приходят заработать деньги а им закр... Мил человек, так много кто приходит зарабатывать деньги. Бандиты в том числе) Давайте у нас все будут зарабатывать не по закону, а как захотят. Ну отлично же будет, правда? Государство вообще-то отчасти и должно следить за тем, чтобы все было по так, как положено. Правда, у нашего с этим проблемы...
11:18:40 24-07-2024
Ну что получается, люди приходят заработать деньги а им закручивают гайки. Ну уйдут они. Маршруты встанут. И кому от этого лучше будет?
11:58:48 24-07-2024
Пассажир (11:18:40 24-07-2024) Ну что получается, люди приходят заработать деньги а им закр... почему гайки только в Барнауле, а в других городах не гайки, при меньшей стоимости проезда?
во многих городах терминалы просто на каждом поручне ,НИКТО не следит за пассажирами и водители ЗДОРОВАЮТСЯ с каждым входящим? или там просто люди работают, а не водятлы, смердящие куревом и перегаром?
14:14:16 24-07-2024
Пассажир (11:18:40 24-07-2024) Ну что получается, люди приходят заработать деньги а им закр... а, то есть вы за НЕЗАКОННЫЙ оборот денежных средств, неуплату налогов (пенсий и пр.) и преступления в сфере экономики? афигеть такое пишешь тут
17:15:29 24-07-2024
Поставили терминалы оплаты в новых автобусах. Но жители так и не смогли с ними разобраться. Деревня! Поэтому так и будете на карты переводить по номеру телефона.