Еще на двух автобусных маршрутах в Барнауле появились терминалы для оплаты проезда

Оплатить проезд картой на маршрутах № 47 и 76 можно уже сегодня

23 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: unsplash.com

В Барнауле установили терминалы для оплаты проезда на автобусах № 47 и 76. Перевозчик это сделал по собственной инициативе.

Оплатить проезд картой на этих маршрутах можно уже с 23 июля.

Как подчеркнули в мэрии, если водитель отказывается предоставлять пассажиру терминал, то поездка должна быть бесплатной, а требование переводить деньги на карту шоферу незаконно и недопустимо.

Ранее стало известно, что "Горэлектротрансу" не хватает 40% работников.