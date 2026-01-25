Барнаулец купил трактор онлайн, но так и не дождался доставки

Мужчина перечислил более 300 тысяч рублей незнакомцу

25 января 2026, 14:35, ИА Амител

Трактор на экране компьютера / Изображение сгенерировано с помощь нейросети qwen.ai / amic.ru

Житель Барнаула решил приобрести трактор через интернет с услугой доставки и столкнулся с мошенничеством, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как пишет ведомство, 47-летний мужчина просматривал в Сети сайты с объявлениями о продаже тракторов. На одном из интернет-ресурсов всплыло специальное окно для заполнения данных. Горожанин вписал модель желаемого транспорта, после чего с ним в мессенджере связался незнакомец и предложил варианты. Барнаулец выбрал подходящий трактор, после чего подписал заявление и договор купли-продажи.

Он перечислил за покупку более 300 тыс. рублей и стал ждать доставку. Техника должна была прибыть до Нового года, но этого не произошло.

«После совершения транзакции "продавец" перестал отвечать на сообщения», – отмечают в управлении МВД.

Барнаулец обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159).

Ранее в Приморском крае задержали организованную преступную группу, которая обманывала россиян при покупке японских автомобилей через интернет. По данным полиции региона, сумма ущерба превысила 130 миллионов рублей.