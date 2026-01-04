Мошенники продают россиянам "невыкупленные подарки" на Новый год по суперцене

Мошенники выстраивают убедительную историю, используя детали, проверка которых требует времени

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

В период новогодних праздников активизировалась новая схема мошенничества: злоумышленники от лица сотрудников крупных ретейлеров предлагают россиянам приобрести по сниженной стоимости "невыкупленные новогодние подарки", которые якобы не забрали предыдущие покупатели.

Об этом РИА Новости сообщили в сервисе МТС "Защитник". Среди "товаров" фигурируют бытовая техника, ноутбуки, смартфоны и другие ценные позиции. Суть обмана – получить от жертвы код из SMS‑сообщения под предлогом предварительного бронирования заказа.

Мошенники представляют его как "код подтверждения", но на деле он используется для списания средств с банковской карты. По словам экспертов, аферисты играют на доверии к известным брендам и ожидании выгодных постновогодних распродаж, выстраивая правдоподобный сценарий с деталями, которые сложно оперативно проверить.

