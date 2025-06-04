Барнаулец помог иностранным мошенникам похитить у россиян более 10 млн рублей

Полицейские обнаружили в квартире горожанина оборудование, помогающее аферистам-иностранцам скрывать свое местоположение

04 июня 2025, 20:56, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские обнаружили в квартире 42-летнего местного жителя два GSM-шлюза. Оборудование позволяет онлайн-аферистам, находящимся за пределами РФ, обманывать россиян, скрывая свое реальное местоположение. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Сообщение о мошеннических звонках алтайские правоохранители получили от коллег из Чувашии. Одной из жертв аферистов стала 46-летняя жительница Новочебоксарска (Чувашская Республика). Летом 2024 года женщина отправила неизвестным более 1,4 миллиона рублей, взятых в кредит, думая, что спасает их на "безопасном счете".

"По версии алтайских оперативников, начиная с апреля прошлого года с использованием оборудования, установленного в квартире жителя Барнаула, было совершено не менее 50 фактов мошенничества на общую сумму более 10 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Мошенники, которым помогал барнаулец, выдавали себя за сотрудников "Госуслуг", правоохранителей, банкиров, представителей Роскомнадзора, Росфинмониторинга и других организаций и ведомств.

Житель краевой столицы сознался, что занимался обслуживанием GSM-шлюзов и получал за это 60 долларов в месяц. Оборудование изъято и направлено на исследование.

Ранее житель Рубцовска отдал мошенникам 2,1 млн рублей в надежде их приумножить.