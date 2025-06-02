На Алтае мошенники взломали телефон женщины и обманули ее подруг на деньги

Как выяснилось, пострадавшие перевели средства в одну из республик ближнего зарубежья

02 июня 2025, 09:49, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае неизвестные получили доступ к мессенджеру 58-летней жительницы Рубцовска и обратились к двум ее знакомым с просьбой перевести деньги, сообщает региональное МВД.

"Обе женщины перевели деньги. После, связавшись с подругой, они поняли, что стали жертвами мошенников, лишившись более 25 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, деньги были переведены в интернет-магазин, зарегистрированный в одной из республик ближнего зарубежья.

Правоохранители в очередной раз напоминают: при получении сообщения с просьбой одолжить денег необходимо перезвонить человеку и уточнить, действительно ли он обратился к вам с такой просьбой.

Ранее житель Бийска отправил 23 тысячи рублей мошенникам, думая, что выручает друга.