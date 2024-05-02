Барнаулец пожаловался на гору мусора рядом с жилым домом
По его словам, помойку не убирают уже больше месяца
02 мая 2024, 10:45, ИА Амител
Помойка в Барнауле / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Житель столицы Алтайского края пожаловался на кучу мусора рядом с домом № 116а по улице Георгия Исакова. Его слова приводит "Черное и Белое Барнаул".
"Вот такая "красота" уже более месяца, и с каждым днем увеличивается", – рассказал он.
На фото видно, что рядом с гаражами лежат пакеты с бытовыми отходами, тряпки, ветки и прочий мусор.
В апреле барнаульцы пожаловались на свалку за поселком Солнечная поляна.
11:26:30 02-05-2024
Вы с вашей мусорной реформой, превратили города и сёла в сплошную помойку!!!
13:29:23 02-05-2024
Данной контейнерной площадкой пользуются три УК! УК Наследие – господин Суковатцин, УК РСК Вертикаль – госпожа Старкова и УК ЖЭУ 47 Строитель – там не понято кто и что…. Сам дом Исакова, 116а – малосемейка густонаселенная узбеками, которые не учитываются никак и нигде. А мусорят как все, просто идут и бросают на землю у гаражей. Ни одна УК не хочет убирать эту свалку. Все сваливают друг на друга, а ничего не делают. Мусоровоз приезжает туда каждый день и забирает мусор из имеющихся в наличии баков. Только рядом то никто не убирает, а мусор копится. За уборку на площадке отвечает УК!!! Житель, который написал пост – вы обращались в УК? Что они вам ответили? Есть у них дворники? Или вашу оплату не входят услуги дворников? Очень интересно узнать ответ УК.
13:43:32 02-05-2024
Гость (13:29:23 02-05-2024) Данной контейнерной площадкой пользуются три УК! УК Наследие... А вот куда смотрит администрация ЖД р-на , и прочая администрация. Вся эта ситуация с малосемейкой - длится годами. Рассадник грязи и алкашей с мусором, тараканами и крысами, теперь присоединились жители ближнего зарубежья.
15:46:06 02-05-2024
Гость (13:29:23 02-05-2024) Данной контейнерной площадкой пользуются три УК! УК Наследие... У УК наследия нет дворников, а оплата за дворников есть, эта УК у нас уже лет 15, дворники были первые 3 года, остальные годы убираем двор сами, кто из заставит делать все по закону, да никто, администрация только может позвонить, а они плюнуть на ее звонок.
19:42:34 02-05-2024
На пересечении Чкалова и Прудского то же огромная помойка - пол дороги завалено