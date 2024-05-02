Барнаулец пожаловался на гору мусора рядом с жилым домом

По его словам, помойку не убирают уже больше месяца

02 мая 2024, 10:45, ИА Амител

Помойка в Барнауле / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Житель столицы Алтайского края пожаловался на кучу мусора рядом с домом № 116а по улице Георгия Исакова. Его слова приводит "Черное и Белое Барнаул".

"Вот такая "красота" уже более месяца, и с каждым днем увеличивается", – рассказал он.

На фото видно, что рядом с гаражами лежат пакеты с бытовыми отходами, тряпки, ветки и прочий мусор.

В апреле барнаульцы пожаловались на свалку за поселком Солнечная поляна.