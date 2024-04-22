"Это ужас просто". Барнаульцы пожаловались на огромную свалку на окраине города

По словам местной жительницы, люди вываливают здесь мусор машинами

22 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Свалка в Барнауле / Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на огромную свалку за поселком на Солнечной Поляне. По ее словам, мусор здесь вываливают машинами.

В сообществе Barnaul 22 женщина рассказала, что здесь валяются кучи строительного мусора, мебель и прочий хлам.

"Люди без зазрения совести вывозят сюда мусор машинами! Как так? Или они думают, что кто-то должен приехать и все это за ними убрать? Настоящее свинство! Пожалуйста, отреагируйте на это!" – сказала горожанка.

Ранее сообщили, что 26 апреля в Барнауле пройдет общегородской субботник.