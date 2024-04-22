"Это ужас просто". Барнаульцы пожаловались на огромную свалку на окраине города
По словам местной жительницы, люди вываливают здесь мусор машинами
22 апреля 2024, 09:45, ИА Амител
Свалка в Барнауле / Фото: Barnaul 22
Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на огромную свалку за поселком на Солнечной Поляне. По ее словам, мусор здесь вываливают машинами.
В сообществе Barnaul 22 женщина рассказала, что здесь валяются кучи строительного мусора, мебель и прочий хлам.
"Люди без зазрения совести вывозят сюда мусор машинами! Как так? Или они думают, что кто-то должен приехать и все это за ними убрать? Настоящее свинство! Пожалуйста, отреагируйте на это!" – сказала горожанка.
Ранее сообщили, что 26 апреля в Барнауле пройдет общегородской субботник.
10:00:49 22-04-2024
Нашли чем удивить, везде так, и в городе, и загородом, и в сёлах, и за сёлами везде свинарник , да здравствует мусорная реформа!!! 👏👏👏👏👏
10:03:36 22-04-2024
Когда на городской свалке были адекватные цены - возили туда. Как цены задрали - стали валить в поля. Вот и весь секрет. В 2008г ЗИЛ мусора принимали за 100руб. Сейчас 2000.
10:28:59 22-04-2024
Гость (10:03:36 22-04-2024) Когда на городской свалке были адекватные цены - возили туда... Так и мусоровозы сейчас не старые Зилы, а за вывоз мусора платит не водитель, а население. Вы бы еще советское время вспомнили по оплате.
12:02:13 22-04-2024
Гость (10:03:36 22-04-2024) Когда на городской свалке были адекватные цены - возили туда... По Вашей логике, если не хватает денег, то нужно их украсть. Например, из Вашего кармана.
15:31:44 22-04-2024
Гость (12:02:13 22-04-2024) По Вашей логике, если не хватает денег, то нужно их украсть.... Здесь не логика, а ответ на вопрос, почему мусор в поле. Аппетиты высокие, но не у тех кто возит или убирает мусор. А у тех кто принимает.
10:19:59 22-04-2024
Грамотно развели народ. За контейнерные площадки отвечает местная власть, а значит никто, а деньги собирает ЭкоСоюз, не отвечая за состояние площадок и не соблюдая график вывоза мусора. Поставили бункеры, которые должны по закону использоваться только для крупногабаритных отходов, стоят завалены мусором по самое не хочу, а кругом такая ..... Но день требуют исправно.
12:18:33 22-04-2024
Вы пройдите по городу. Это уже не поигдяднь.
13:36:48 22-04-2024
Куда не ткнись,везде развал и наплевательское отношение к делу.