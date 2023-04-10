На Алтае мужчина остановился на парковке "для клиентов" и остался "без колёс"

Водитель наехал на саморезы

10 апреля 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске пострадал автомобиль мужчины, который решил оставить его на парковке "для клиентов".

Мужчина рассказал, что всё произошло на бульваре Победы, 9, около парикмахерской. Машину, по его словам, нужно было оставить там буквально на час-полтора.

"Когда подъехал и встал на парковку, выбежала женщина, начала кричать, возмущаться и толкать, мол, убери машину, парковка только для клиентов – и показывает на поломанную табличку. Я проигнорировал это и пошел по делам, в след она сказала, что останусь без колёс", – рассказал автомобилист.

Когда он вернулся к машине и начал отъезжать, то услышал странный звук.

"А эта дамочка подставила шурупы под колёса. Вернулся назад и вызвал сотрудников полиции. Написал заявление", – приводит его слова "Инцидент Рубцовск".

Ранее в Барнауле неизвестные разбили машину сотрудника булыгинского кладбища. Мужчина оставил её без присмотра, а обнаружил с выбитыми стёклами, вмятинами и посреди большой лужи.