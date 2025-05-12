Барнаулец решил проверить меткость и выстрелил в окно торгового центра

Он целился в пластиковую бутылку, которую поставил на балкон

12 мая 2025, 19:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле полицейские проводят проверки по сообщениям о фактах возможной стрельбы из пневматического оружия, сообщили в региональном МВД.

"7 мая в отдел полиции по Индустриальному району поступило сообщение от представителя одного из торговых центров в связи со стрельбой, предположительно, из пневматики, по окну здания. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд патрульно-постовой службы полиции", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность предполагаемого стрелка – им оказался 27-летний местный житель. Предположительно, подозреваемый был пьян и решил несколько раз выстрелить из пневматического пистолета по пластиковой бутылке, которую поставил на балкон. В результате стрельбы повредилось окно торгового центра.

В отношении нарушителя составлен административный материал по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества". Пневматический пистолет изъяли и направили на экспертизу.

"Еще один случай произошел 5 мая в Центральном районе. Компания несовершеннолетних из игрушечного пистолета произвела несколько выстрелов по деревянным строениям, в результате чего пули попали в окно жилого дома. С подростками и их родителями проведена профилактическая работа", – добавили в полиции.

Отмечается, что об этих ситуациях написали в социальных сетях. По всем публикациям проводятся проверки.

Ранее в Барнауле двое мужчин выпили алкоголь и решили, что пришло время пострелять.