Барнаулец с двумя квартирами нашёл деньги на алименты после запрета на жильё
В отношении одной из квартир был вынесен запрет регистрационных действий
01 июня 2023, 15:44, ИА Амител
В Алтайском крае запрет регистрационных действий на недвижимость побудил жителя выплатить алименты детям, сообщает региональная ФССП.
Житель Барнаула по решению суда должен был выплачивать 1/3 всех доходов на содержание несовершеннолетних детей. Однако не делал этого и накопил большую задолженность.
Судебный пристав обнаружил в собственности мужчины две благоустроенные квартиры, после в отношении одной из них был вынесен запрет регистрационных действий.
"Невозможность распоряжаться недвижимостью подвигла должника рассчитаться с задолженностью по алиментным платежам. Житель Барнаула оплатил 400 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних детей", – рассказали в ведомстве.
Ранее другой житель Барнаула уволился с работы, чтобы навредить жене и ребёнку.
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Алименты должны быть отменены. Это повысит ответственность женщин при выборе спутника жизни и значительно снизит их стервозность.