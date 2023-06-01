НОВОСТИОбщество

Барнаулец с двумя квартирами нашёл деньги на алименты после запрета на жильё

В отношении одной из квартир был вынесен запрет регистрационных действий

01 июня 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае запрет регистрационных действий на недвижимость побудил жителя выплатить алименты детям, сообщает региональная ФССП.

Житель Барнаула по решению суда должен был выплачивать 1/3 всех доходов на содержание несовершеннолетних детей. Однако не делал этого и накопил большую задолженность.

Судебный пристав обнаружил в собственности мужчины две благоустроенные квартиры, после в отношении одной из них был вынесен запрет регистрационных действий.

"Невозможность распоряжаться недвижимостью подвигла должника рассчитаться с задолженностью по алиментным платежам. Житель Барнаула оплатил 400 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних детей", – рассказали в ведомстве.

Ранее другой житель Барнаула уволился с работы, чтобы навредить жене и ребёнку.

Барнаул Алименты

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

16:38:53 01-06-2023

что значит запрет на жилье?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:45:15 02-06-2023

Алименты должны быть отменены. Это повысит ответственность женщин при выборе спутника жизни и значительно снизит их стервозность.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров