Барнаулец с двумя квартирами нашёл деньги на алименты после запрета на жильё

В отношении одной из квартир был вынесен запрет регистрационных действий

01 июня 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае запрет регистрационных действий на недвижимость побудил жителя выплатить алименты детям, сообщает региональная ФССП.

Житель Барнаула по решению суда должен был выплачивать 1/3 всех доходов на содержание несовершеннолетних детей. Однако не делал этого и накопил большую задолженность.

Судебный пристав обнаружил в собственности мужчины две благоустроенные квартиры, после в отношении одной из них был вынесен запрет регистрационных действий.

"Невозможность распоряжаться недвижимостью подвигла должника рассчитаться с задолженностью по алиментным платежам. Житель Барнаула оплатил 400 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних детей", – рассказали в ведомстве.

Ранее другой житель Барнаула уволился с работы, чтобы навредить жене и ребёнку.