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В Барнауле парк "Центральный" закрыли для посещения

Из-за сильного ветра возможны обрушения деревьев

07 ноября 2024, 15:35, ИА Амител

Парк "Центральный" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Парк "Центральный" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле парк культуры и отдыха "Центральный" закрыли для посещения. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"В связи с возможным обрушением деревьев в результате сильного ветра 07.11.2024 парк закрыт для посещений", – написали в сообществе "Центрального".

Ранее из-за сильного ветра для посещения закрыли парк "Изумрудный".

Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 ноября. Порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.

парки

Комментарии 4

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Гость

16:57:33 07-11-2024

Да что там закрывать. Ироды вырубили и остави два кустика.

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Гость

21:05:53 07-11-2024

Гость (16:57:33 07-11-2024) Да что там закрывать. Ироды вырубили и остави два кустика.... Бот застройщиков продолжает мстить за спасение парка от застройки? Хоть ботанику подучи, болезный, а то выключат тебя, чтоб не позорился.

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евг

10:55:06 08-11-2024

Гость (16:57:33 07-11-2024) Да что там закрывать. Ироды вырубили и остави два кустика.... Как что? А тротуарную плитку, вдруг её ветром унесёт тогда там совсем ничего не останется?

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Гость

19:18:14 07-11-2024

Недоразумение, а не парк

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