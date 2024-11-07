В Барнауле парк "Центральный" закрыли для посещения

Из-за сильного ветра возможны обрушения деревьев

07 ноября 2024, 15:35, ИА Амител

Парк "Центральный" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле парк культуры и отдыха "Центральный" закрыли для посещения. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"В связи с возможным обрушением деревьев в результате сильного ветра 07.11.2024 парк закрыт для посещений", – написали в сообществе "Центрального".

Ранее из-за сильного ветра для посещения закрыли парк "Изумрудный".

Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 ноября. Порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.