В Барнауле парк "Центральный" закрыли для посещения
Из-за сильного ветра возможны обрушения деревьев
07 ноября 2024, 15:35, ИА Амител
Парк "Центральный" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле парк культуры и отдыха "Центральный" закрыли для посещения. Об этом сообщили в его пресс-службе.
"В связи с возможным обрушением деревьев в результате сильного ветра 07.11.2024 парк закрыт для посещений", – написали в сообществе "Центрального".
Ранее из-за сильного ветра для посещения закрыли парк "Изумрудный".
Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 ноября. Порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.
16:57:33 07-11-2024
Да что там закрывать. Ироды вырубили и остави два кустика.
21:05:53 07-11-2024
Гость (16:57:33 07-11-2024) Да что там закрывать. Ироды вырубили и остави два кустика.... Бот застройщиков продолжает мстить за спасение парка от застройки? Хоть ботанику подучи, болезный, а то выключат тебя, чтоб не позорился.
10:55:06 08-11-2024
Гость (16:57:33 07-11-2024) Да что там закрывать. Ироды вырубили и остави два кустика.... Как что? А тротуарную плитку, вдруг её ветром унесёт тогда там совсем ничего не останется?
19:18:14 07-11-2024
Недоразумение, а не парк