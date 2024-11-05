Сразу два штормовых предупреждения грозят Алтайскому краю

В регионе ожидается сильный ветер, дожди и снегопады

05 ноября 2024, 18:40, ИА Амител

Метель / Фото: pxhere.com/ru/photo/726438

Сразу два штормовых предупреждения из-за резкого ухудшения погоды на текущей неделе готовятся объявить синоптики в Алтайском крае. Так, сутки 7 ноября и ночью 8 ноября в регионе ожидается сильный порывистый ветер до 17-22 м/с, а в южных и западных районах он будет достигать 25-27 м/с. Кроме того, ожидаются дожди, которые на фоне похолодания постепенно перейдут в снег. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Еще в ночь на четверг будет от -1 до +4°С, к полудню столбики термометров покажут +1...+6. Но к концу дня температура понизится до +1...-3. К вечеру вместо дождя пойдет мокрый снег, который будет налипать на проводах и ветках деревьев. Скользко будет и на дорогах", – говорит синоптик.

В дальнейшем температура продолжит понижаться: в ночь на 8-е число будет от -1 до -6 градусов. Днем воздух не прогреется выше -4...+1, при этом порывы ветра составят 10-15 м/с, местами до 20 м/с. А снег постепенно прекратится. Такие погодные условия приведут к установлению постоянного снежного покрова.

Снег возобновится в регионе 9 ноября. Максимальные порывы ветра не превысят 16 м/с, местами поднимется слабая метель. В ночные часы температура будет колебаться от -2 до -7 градусов, днем – около нуля. А 10 ноября в регионе, по предварительным данным, могут снова объявить штормовое предупреждение.