Сразу два штормовых предупреждения грозят Алтайскому краю
В регионе ожидается сильный ветер, дожди и снегопады
05 ноября 2024, 18:40, ИА Амител
Сразу два штормовых предупреждения из-за резкого ухудшения погоды на текущей неделе готовятся объявить синоптики в Алтайском крае. Так, сутки 7 ноября и ночью 8 ноября в регионе ожидается сильный порывистый ветер до 17-22 м/с, а в южных и западных районах он будет достигать 25-27 м/с. Кроме того, ожидаются дожди, которые на фоне похолодания постепенно перейдут в снег. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.
"Еще в ночь на четверг будет от -1 до +4°С, к полудню столбики термометров покажут +1...+6. Но к концу дня температура понизится до +1...-3. К вечеру вместо дождя пойдет мокрый снег, который будет налипать на проводах и ветках деревьев. Скользко будет и на дорогах", – говорит синоптик.
В дальнейшем температура продолжит понижаться: в ночь на 8-е число будет от -1 до -6 градусов. Днем воздух не прогреется выше -4...+1, при этом порывы ветра составят 10-15 м/с, местами до 20 м/с. А снег постепенно прекратится. Такие погодные условия приведут к установлению постоянного снежного покрова.
Снег возобновится в регионе 9 ноября. Максимальные порывы ветра не превысят 16 м/с, местами поднимется слабая метель. В ночные часы температура будет колебаться от -2 до -7 градусов, днем – около нуля. А 10 ноября в регионе, по предварительным данным, могут снова объявить штормовое предупреждение.
"На всей территории края пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Местами поднимется метель. Ожидается ветер от 15 до 20 м/с, местами он усилится до 24 м/с. Ночная температура будет колебаться от -3 до -10, а днем от -1 до -6 градусов", – заключила синоптик.
06:41:27 06-11-2024
ну чо началось- то? так хорошо было...
17:01:51 06-11-2024
Говорят пришла погода 1820 года. Не могла она ещё сто лет подождать.