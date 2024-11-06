Дожди, снегопады и ветер под "сотку". Штормовое предупреждение объявили на Алтае
Порывы будут достигать 30 метров в секунду
06 ноября 2024, 12:22, ИА Амител
Непогода обрушится на Алтайский край 7 и 8 ноября, предупреждают в МЧС региона.
В ближайшие двое суток ожидаются дожди и мокрый снег, который перейдет в обычный. Местами возможны отложения мокрого снега, гололед, метели и усиление ветра до 18-23 м/с с порывами до 25-30 м/с.
"Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в Баевском, Благовещенском, Быстроистокском, Зональном, Каменском, Кулундинском, Ключевском, Кытмановском, Петропавловском, Родинском, Тогульском, Троицком, Целинном, Хабарском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском районах и в городе Славгороде", – перечислили в министерстве.
Кроме того, синоптики прогнозируют похолодание, сильную гололедицу и установление снежного покрова в отдельных районах.
12:31:58 06-11-2024
- "Порывы будут достигать 30 метров в секунду" Придет беда, открывай ворота.
12:43:38 06-11-2024
Я рад! Пора уже!
13:15:34 06-11-2024
только не как в прошлом ноябре, пожалуйста, а
12:47:59 07-11-2024
щас все бабки ломанутся на дачи, как по приказу