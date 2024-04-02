Барнаульская чиновница получила пост в правительстве Забайкалья

Зульфия Таллибулина будет курировать информационную политику Забайкальского края

02 апреля 2024, 11:07, ИА Амител

Зульфия Таллибулина/ Фото: правительство Забайкальского края

Бывшую пресс-секретаря барнаульской мэрии и гордумы Зульфию Таллибулину назначили заместителем министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики Забайкальского края. Она будет отвечать за информационную политику региона. Об этом сообщили источники amic.ru.

Таллибулина будет работать в министерстве развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики региона. К работе она приступила с 1 апреля, сообщает сайт правительства Забайкальского края.

Известно также, что в марте 2024 года Таллибулина закончила обучение по образовательной программе подготовка управленческих кадров для Дальнего Востока "Муравьев-Амурский-2030". Она длится год и подразумевает последующее двухлетнее трудоустройство выпускников на госслужбу в регионы Дальнего Востока.

Таллибулина родилась в Красноярском крае, закончила АлтГУ по специальности "Юриспруденция", также у неё есть образование по специальности "Связи с общественностью". Девушка свободно владеет английским и французским языками.

Известно, что она работала пресс-секретарём в мэрии Барнаула, гордуме и барнаульском отделении "Единой России". Также она была помощником руководителя фракции "Единая Россия" в АКЗС.