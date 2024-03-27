Должность стала вакантной после задержания Антона Шеломенцева

27 марта 2024, 14:15, ИА Амител

Андрей Курышин / Фото: barnaul.org

Новым заместителем мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту может стать Андрей Курышин. Об этом "Толку" сообщил источник, знакомый с положением дел внутри городской администрации. Ранее эту должность занимал Антон Шеломенцев. В январе его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сейчас он находится в СИЗО.

Сейчас Курышин возглавляет администрацию Железнодорожного района. Рассказываем, что о нем известно и какой у него опыт в дорожном хозяйстве.

1 Кто такой Андрей Курышин, который может стать новым замглавы Барнаула? Курышин - опытный барнаульский управленец, который сейчас работает в должности главы Железнодорожного района. На данный момент чиновнику 45 лет - он родился в Барнауле 17 сентября 1978 года. Трудовой стаж Курышина - 25 лет, 10 из которых - на руководящих должностях. Чиновник считается одним из лучших специалистов краевой столицы в дорожной отрасли. За свою работу он удостоился различных наград, среди которых Почетная грамота Администрации Алтайского края и Почетная грамота Правительства Алтайского края наградами, сообщается на сайте мэрии

2 Какое образование у Курышина? У Андрея Курышина два высших образования. В 2000 году он окончил АлтГТУ по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения". А 2015-м он получил диплом по направлению "Юриспруденция" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

3 На каких должностях ранее работал Андрей Курышин? Вся карьера потенциального замглавы прошла в Барнауле. С 2011-го по 2013-й Курышин работал в отделе организации дорожного движения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи в барнаульской администрации. С сентября 2013 года он стал главным инженером МУП "Горзеленхоз". Больше всего Андрей Курышин известен по работе в МУП "Автодорстрой", где он занимал пост руководителя с 2018 по 2023 год. Именно на этой должности он и запомнился как отличный специалист по дорожному хозяйству. Главой Железнодорожного района Курышин стал меньше года назад - 21 апреля 2023 года. За его кандидатуру депутаты барнаульской городской думы проголосовали единогласно. Впрочем, многие "думцы" поддержали Курышина еще до голосования. Они выразили надежду, что с приходом такого опытного специалиста в районе улучшится качество дорог. Сам Андрей Курышин, вступая в должность, назвал в числе своих главных задач переселение людей из аварийного жилья, ремонт дорог в частном секторе и благоустройство.