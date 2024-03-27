Что известно об Андрее Курышине, который может стать новым замглавы Барнаула?
Должность стала вакантной после задержания Антона Шеломенцева
27 марта 2024, 14:15, ИА Амител
Андрей Курышин / Фото: barnaul.org
Новым заместителем мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту может стать Андрей Курышин. Об этом "Толку" сообщил источник, знакомый с положением дел внутри городской администрации. Ранее эту должность занимал Антон Шеломенцев. В январе его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сейчас он находится в СИЗО.
Сейчас Курышин возглавляет администрацию Железнодорожного района. Рассказываем, что о нем известно и какой у него опыт в дорожном хозяйстве.
1
Кто такой Андрей Курышин, который может стать новым замглавы Барнаула?
Курышин - опытный барнаульский управленец, который сейчас работает в должности главы Железнодорожного района. На данный момент чиновнику 45 лет - он родился в Барнауле 17 сентября 1978 года.
Трудовой стаж Курышина - 25 лет, 10 из которых - на руководящих должностях. Чиновник считается одним из лучших специалистов краевой столицы в дорожной отрасли.
За свою работу он удостоился различных наград, среди которых Почетная грамота Администрации Алтайского края и Почетная грамота Правительства Алтайского края наградами, сообщается на сайте мэрии.
2
Какое образование у Курышина?
У Андрея Курышина два высших образования. В 2000 году он окончил АлтГТУ по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения". А 2015-м он получил диплом по направлению "Юриспруденция" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
3
На каких должностях ранее работал Андрей Курышин?
Вся карьера потенциального замглавы прошла в Барнауле.
С 2011-го по 2013-й Курышин работал в отделе организации дорожного движения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи в барнаульской администрации. С сентября 2013 года он стал главным инженером МУП "Горзеленхоз".
Больше всего Андрей Курышин известен по работе в МУП "Автодорстрой", где он занимал пост руководителя с 2018 по 2023 год. Именно на этой должности он и запомнился как отличный специалист по дорожному хозяйству.
Главой Железнодорожного района Курышин стал меньше года назад - 21 апреля 2023 года. За его кандидатуру депутаты барнаульской городской думы проголосовали единогласно. Впрочем, многие "думцы" поддержали Курышина еще до голосования. Они выразили надежду, что с приходом такого опытного специалиста в районе улучшится качество дорог.
Сам Андрей Курышин, вступая в должность, назвал в числе своих главных задач переселение людей из аварийного жилья, ремонт дорог в частном секторе и благоустройство.
4
А это точно, что новым заместителем мэра станет Курышин?
Нет. Это лишь инсайдерская информация, которую получило издание "Толк". Никакой официальной информации о том, кто станет новым заместителем мэра вместо задержанного Антона Шеломенцева, на данный момент нет. Возможно, она появится в ближайшее время.
15:56:31 27-03-2024
Мда железнодорожный район - первый по коммунальным авариям (статистика).
20:22:18 27-03-2024
гость (15:56:31 27-03-2024) Мда железнодорожный район - первый по коммунальным авариям (... В мире есть три вида лжи — ложь, наглая ложь и статистика. Может быть, это потому что Железнодорожный район — это старый центр и ветхий сам по себе?
17:39:59 09-04-2024
не назначили?