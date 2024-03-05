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Путин назначил нового начальника УФСИН по Алтайскому краю

Бывший руководитель занял пост вице-губернатора Алтайского края

05 марта 2024, 10:20, ИА Амител

Сергей Герасимов / Фото: 32.fsin.gov.ru
Сергей Герасимов / Фото: 32.fsin.gov.ru

Президент России Владимир Путин назначил начальником УФСИН РФ по Алтайскому краю Сергея Герасимова, сообщается на сайте ФСИН России.

Соответствующий указ глава государства подписал 29 февраля 2024 года.

"Полковник внутренней службы Сергей Герасимов с октября 2020 года занимал должность начальника УФСИН России по Брянской области", – говорится в сообщении.

Сергей Ермагенович Герасимов родился 27 июня 1972 года в Омской области. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1995 году. Служил в территориальных органах ФСИН РФ Омской, Томской, Калужской, Курской и Брянской областей.

Напомним, бывший начальник алтайской ФСИН Валерий Усачев занял пост вице-губернатора Алтайского края.

Фото: amic.ru

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