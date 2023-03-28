Барнаульская филармония снова ищет подрядчика на ремонт кровли почти за 2 млн рублей

В 2022 году найти подрядчика на работы не удалось

28 марта 2023, 06:32, ИА Амител

Здание Филармонии Алтайского края / Фото: amic.ru

Филармония Алтайского края готова потратить около 1,9 млн рублей на капитальный ремонт фальцевого покрытия кровли здания на ул. Ползунова, 35. Информация об этом есть на сайте госзакупок. Причём это уже не первая попытка учреждения найти подрядчика, полгода назад сделать это у филармонии не получилось.

Аукцион по капремонту фальцевого покрытия кровли краевой филармонии в первый раз проводился в ноябре 2022 года. Тогда начальная цена закупки составила те же 1,9 млн рублей. Однако лот был признан несостоявшимся, потому что заявки на него никто не подал.

24 марта 2023 года закупку снова опубликовали на портале, записаться на участие в торгах можно до 4 апреля 2023 года. Ремонт подрядчик должен выполнить в течение 90 дней со дня подписания контракта. Договор будет действовать до 30 декабря 2023 года. Кроме того, на работы будет действовать 60-дневная гарантия.

Во время ремонта на объекте обязан присутствовать специалист из административно-технического персонала, который будет отвечать за безопасность на площадке.

По контракту подрядчик должен установить сливные диаметры, оградить кровли перилами, разобрать мелкие покрытия и отделку из листовой стали, установить зонты над шахтами и жалюзийные решётки, разобрать покрытие кровли и провести другие работы.

Напомним, что власти Барнаула потратят на благоустройство парков "Юбилейный" и "Изумрудный" в 2023 году 235,1 млн рублей. За эти деньги будет проведён второй (из четырёх) этап благоустройства "Юбилейного" и полная реконструкция парка "Центральный". Подрядчиком станет компания "Рустрой". Работы должны завершиться до конца 2023 года.