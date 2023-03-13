Сколько потратят на работы в парках Барнаула "Юбилейный" и "Центральный" в 2023 году?

Аукцион на работы в "Юбилейном" и "Центральном" появился на сайте госзакупок

13 марта 2023, 12:45, Антон Дегтярев

Проект благоустройства парка "Центральный" в 2023 году / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула готовы пустить на благоустройство парков "Центральный" и "Юбилейный" в 2023 году 235,1 млн рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Аукцион на портале госзакупок разместили 10 марта 2023 года, подавать заявки можно до 20 марта. Предполагается, что за 235,1 млн рублей будет проведён второй (из четырёх) этап благоустройства "Юбилейного" и реконструкция парка "Центральный" (она будет длиться только один год).

Работы в обоих парках должны начаться с даты подписания контракта.

В 2023 году в "Центральном" установят новые туалеты и лавочки, оборудуют детскую площадку, заменят плиточное и асфальтовое покрытие, сделают освещение, там появятся камеры видеонаблюдения, новые урны и качели, в парке высадят деревья. Основной частью работ станет ремонт уже существующего фонтана на центральной аллее, который не ремонтировали аж с 1965 года.

Демонтажные и утилизационные работы в "Центральном" должны завершиться до 29 июня. Построить водопровод и канализацию, провести земляные работы, закончить устройство покрытия и установить малые архитектурные формы рабочие должны до 14 августа. А установить видеонаблюдение и смонтировать освещение им предстоит до 30 декабря.

В ходе второго этапа в "Юбилейном" планируется провести демонтаж покрытий, снести аварийные зелёные насаждения, сделать вертикальную планировку, посадить газон и кустарники, установить освещение и видеонаблюдение, поставить малые формы, сделать проезды, тротуары и площадки, посадить деревья и разместить туалеты. Также рабочие сделают наружные электрические сети, сети канализации и водопровода.

До 30 июня в "Юбилейном" рабочие должны провести ремонтные работы, снести аварийные зелёные насаждения и сделать вертикальную планировку. До 15 августа им предстоит озеленить территорию, установить малые архитектурные формы, обустроить проезды.

До 31 декабря в "Юбилейном" сделают наружное видеонаблюдение и освещение, установят малые архитектурные формы и туалеты.

Действовать контракт будет до 25 января включительно.

Отметим, что благоустраивать парки будут по программе "Формирование современной городской среды в Барнауле". Каждый год жители города выбирают, какую общественную территорию по ней будут реконструировать. В 2022 году люди выбрали парк "Центральный", а в 2021 году – набережную Барнаула и парк "Юбилейный". Благоустройство последнего будет длиться четыре года. Столько же продолжается и благоустройство парка "Изумрудный". Оно в 2023 году должно завершиться.