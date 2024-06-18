К новому терминалу барнаульского аэропорта проложат 15 км кабеля
Старые сети не смогут предоставить необходимую мощность
18 июня 2024, 09:44, ИА Амител
В Барнауле началось строительство нового терминала аэропорта, который планируется завершить в 2025 году. Он будет значительно крупнее прежнего, что потребует увеличения потребления электроэнергии в три раза.
Как сообщили в Барнаульской сетевой компании (БСК), предприятие прокладывает к новому терминалу две линии общей длиной более 15 км. Старые же электросети не смогут обеспечить необходимое напряжение.
А так как электроснабжение аэропорта должно быть бесперебойным, то другие объекты к его линии питания подключаться не будут. Также здесь предусмотрели независимый источник питания.
Сейчас работы по прокладке кабеля осуществляются в районе пересечения улицы Трактовой и Павловского тракта и осложнены непростым рельефом, наличием сторонних коммуникаций и близостью котлована к железнодорожному переезду и федеральной трассе.
"Поэтому в процессе работы используются самые разные виды техники: лесовоз с лебедкой, кабельная телега, экскаваторы и установка для прокладки кабеля методом горизонтально-направленного бурения. Последняя потребовалась, чтобы пробить линию под железной дорогой", – отмечают в БСК.
На сегодня протяженность новых кабельных линий достигла уже 4,5 км. Причем работа идет "не только оперативно, но и качественно, ведь в процессе не пострадали ни одни сторонние коммуникации".
Вскоре к проекту подключатся еще две бригады, которым предстоит протягивать кабельные линии от улицы 280 лет Барнаула до улицы 65 лет Победы, и далее – вдоль Павловского тракта до улицы Просторной. В общей сложности все работы разделены на четыре очереди.
"О сроках окончания работ говорить преждевременно, поскольку необходимо согласовывать каждый новый метр прокладки с третьими сторонами. Однако уже очевидно, что кабели будут готовы до открытия нового терминала аэропорта", – заключили на предприятии.
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