К новому терминалу барнаульского аэропорта проложат 15 км кабеля

Старые сети не смогут предоставить необходимую мощность

18 июня 2024, 09:44, ИА Амител

Фото: Барнаульская горэлектросеть

В Барнауле началось строительство нового терминала аэропорта, который планируется завершить в 2025 году. Он будет значительно крупнее прежнего, что потребует увеличения потребления электроэнергии в три раза.

Как сообщили в Барнаульской сетевой компании (БСК), предприятие прокладывает к новому терминалу две линии общей длиной более 15 км. Старые же электросети не смогут обеспечить необходимое напряжение.

А так как электроснабжение аэропорта должно быть бесперебойным, то другие объекты к его линии питания подключаться не будут. Также здесь предусмотрели независимый источник питания.

Сейчас работы по прокладке кабеля осуществляются в районе пересечения улицы Трактовой и Павловского тракта и осложнены непростым рельефом, наличием сторонних коммуникаций и близостью котлована к железнодорожному переезду и федеральной трассе.

"Поэтому в процессе работы используются самые разные виды техники: лесовоз с лебедкой, кабельная телега, экскаваторы и установка для прокладки кабеля методом горизонтально-направленного бурения. Последняя потребовалась, чтобы пробить линию под железной дорогой", – отмечают в БСК.

На сегодня протяженность новых кабельных линий достигла уже 4,5 км. Причем работа идет "не только оперативно, но и качественно, ведь в процессе не пострадали ни одни сторонние коммуникации".

Вскоре к проекту подключатся еще две бригады, которым предстоит протягивать кабельные линии от улицы 280 лет Барнаула до улицы 65 лет Победы, и далее – вдоль Павловского тракта до улицы Просторной. В общей сложности все работы разделены на четыре очереди.