Барнаульская школа переоборудовала бывший детсад под новый корпус

Здание оказалось невостребованным из-за снижения числа дошкольников в Октябрьском районе

22 октября 2024, 19:52, ИА Амител

Дети в школе № 53 / Фото: barnaul.org

Барнаульская школа № 53 обзавелась вторым корпусом, который обустроили в здании бывшего детского сада № 203. Как сообщает пресс-служба мэрии, дошкольное учреждение оказалось невостребованным из-за снижения числа детей в Октябрьском районе.

Как объяснила зампред комитета мэрии по образованию Наталья Михальчук, в некоторых районах краевой столицы становится меньше дошкольников. При этом школы по-прежнему переполнены, а потому для решения проблемы власти стали использовать освобождающиеся площади детских садов.

Директор школы № 53 Юлия Галкина объяснила, что новый корпус позволит решить проблему переполненности образовательного учреждения: в первую смену удалось перевести большее количество школьников. Сейчас в здании обучаются три первых и два вторых класса.

Начальные классы школы находятся здесь с начала учебного дня до шести вечера. Для развития творчества и таланта ребят функционируют три театральные студии, два хореографических класса, бисероплетение, прикладное творчество, амигуруми. При этом впереди у руководства планы по созданию новых пространств и собственного музея.

Михальчук подчеркнула, что такой опыт использования учреждений образования в Барнауле применяется впервые. По ее словам, эта практика – верный шаг к более эффективному использованию имеющихся ресурсов и созданию комфортных условий для обучения детей.