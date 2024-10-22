Барнаульская школа переоборудовала бывший детсад под новый корпус
Здание оказалось невостребованным из-за снижения числа дошкольников в Октябрьском районе
22 октября 2024, 19:52, ИА Амител
Барнаульская школа № 53 обзавелась вторым корпусом, который обустроили в здании бывшего детского сада № 203. Как сообщает пресс-служба мэрии, дошкольное учреждение оказалось невостребованным из-за снижения числа детей в Октябрьском районе.
Как объяснила зампред комитета мэрии по образованию Наталья Михальчук, в некоторых районах краевой столицы становится меньше дошкольников. При этом школы по-прежнему переполнены, а потому для решения проблемы власти стали использовать освобождающиеся площади детских садов.
Директор школы № 53 Юлия Галкина объяснила, что новый корпус позволит решить проблему переполненности образовательного учреждения: в первую смену удалось перевести большее количество школьников. Сейчас в здании обучаются три первых и два вторых класса.
Начальные классы школы находятся здесь с начала учебного дня до шести вечера. Для развития творчества и таланта ребят функционируют три театральные студии, два хореографических класса, бисероплетение, прикладное творчество, амигуруми. При этом впереди у руководства планы по созданию новых пространств и собственного музея.
Михальчук подчеркнула, что такой опыт использования учреждений образования в Барнауле применяется впервые. По ее словам, эта практика – верный шаг к более эффективному использованию имеющихся ресурсов и созданию комфортных условий для обучения детей.
02:34:10 23-10-2024
какая теснота в классах... о каком качестве обучения в такой тесноте говорить можно и с такой толпой в 40 чел? максимум 20 должно быть
09:53:01 23-10-2024
12 ж, 2 М.
ничёссе 8-(((