Барнаульские активисты самостоятельно создают концепцию парка за ТЦ "Европа"

Сейчас активисты собирают информацию о территории

08 февраля 2023, 14:25, Антон Дегтярев

Овраг за "Европой"/ Фото: Антон Дегтярёв

Жители Индустриального района Барнаула создали инициативную группу, которая будет добиваться строительства парка 300-летия Барнаула на пустыре за торговым центром "Европа". Более 30 лет эта территория в генплане города отдана под парк, но обустройство зелёной зоны здесь так и не началось. Разговоры об этом идут, но никакого решения касаемо территории власти города так не приняли. До сих пор вместо парка за ТРЦ "Европа" – заброшенный мусорный пустырь и овраг. Теперь же инициативная группа намерена привлечь внимание чиновников к теме, создать полноценную концепцию нового парка и презентовать её барнаульской мэрии. Об этом amic.ru рассказал один из лидеров инициативной группы Алексей Корчагин.

Когда активисты подготовят концепцию?

По словам Алексея Корчагина, работа инициативной группы сейчас только началась и чётких сроков создания концепции пока что нет. Впереди у неравнодушных жителей много работы. Сейчас активисты собирают информацию об этой территории, изучают её историю и геологию с помощью экспертов. Среди них, например, есть эколог и учёные из Российского географического общества.

"Есть сложные инженерные вопросы, касающиеся газовой трубы, которая там пролегает, и оврагов с озёрами. Пока мы не поймём, что делать с этой водой, думать над остальным будет трудно. Может, она способна стать фишкой парка, а может, овраги надо засыпать. Ответы пытаемся со специалистами прояснить. У них есть научная база, советуемся с ними", – отметил активист.

После всех консультаций активисты проведут опрос жителей близлежащих микрорайонов и выяснят, что именно люди хотят видеть на участке.

Алексей Корчагин подчёркивает, что в концепции активисты выскажут свои пожелания о том, каким должен быть парк. Главная цель этого проекта – привлечь внимание властей к этой территории и добиться строительства зоны отдыха.

Пустырь за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Кто входит в инициативную группу?

Сейчас в группу входят архитектор, журналисты, эколог, общественники, IT-специалисты и обычные граждане. Пока самых активных всего семеро, рассказал Алексей Корчагин. Друг с другом они познакомились на субботниках, когда убирали эту территорию.

Почему люди хотят парк?

Территория сильно запущена – летом там сильно пыльно, а весной или осенью – очень грязно, рассказал Алексей Корчагин. По его словам, через пустырь люди ходят на работу, в фитнес-зал или куда-то ещё. Дорогой активно пользуются, и она нужна людям.

При этом на территорию вывозят снег и мусор, там можно найти трупы животных, отметил активист. Кроме того, сказал он, на пустыре постоянно играют дети, которые могут травмироваться.

Но главное – жителям всего Индустриального района требуется благоустроенный парк, где можно погулять с детьми, подчёркивает активист.

"Есть запрос на парк, его сильно не хватает. Люди, которые живут близко, хотят, чтобы территория была облагорожена. Многие спорят – мол, парк не нужен, есть Ленточный бор. Хорошо, что он рядом, но не каждый может выбраться в лес. В лесу нет благоустройства, лавочек, дорожек, это дикая природа. Парк и лес сравнивать нельзя. Тем более Индустриальный район – динамично развивающийся, там проживает очень много людей и в то же время каких-то зелёных зон нет. Существует недалеко "Лесная сказка", но там в основном аттракционы, есть аллея, но всё-таки не парк", – отметил он.

Что это за территория?

Территория за торговым центром "Европа" занимает около 15 га и уже давно зарезервирована городскими властями. Ещё по генплану 1989 года там планировали сделать парк 50-летия СССР, но построить его так и не получилось. С тех пор несколько участков от "парка" отрезали для строительства жилья, "Европы" и ВДНХ.

В ноябре 2010 года "обрезанный" участок отдали под строительство так называемой "Национальной деревни" – культурно-национального музейного комплекса. Часть этого комплекса должны были занимать музеи, которые знакомили бы с жизнью национальных диаспор Алтайского края, а часть – ландшафтно-парковая зона. Однако проект так и не реализовали. С тех пор никаких решений по поводу территории городские власти не принимали.