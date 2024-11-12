Барнаульские дорожники перешли на зимний режим работы
Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать вопрос по уборке улиц от снега и наледи
12 ноября 2024, 16:10, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном совещании обсудил очистку улиц от снега и противогололедную обработку дорог, сообщает мэрия.
Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин сообщил, что МБУ "Автодорстрой" перешел на зимний режим работы.
"Для противогололедной обработки дорог и тротуаров предприятием заготовлено более 67 тыс. тонн реагентов", – отметил Курышин.
Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать вопрос по уборке городских улиц от снега и наледи, очистке кровель многоквартирных домов.
Ранее в "Автодорстрое" рассказали, что дорожные службы очищают город круглосуточно, но большую часть работ выполняют ночью.
По данным алтайского Гидрометцентра, в ближайшие трое суток в Барнауле днем и ночью будут отрицательные температуры, ожидается небольшой снег и сильная гололедица на дорогах.
18:09:30 12-11-2024
Говорильня. Как вы задолбали своими поручениями.
20:33:39 12-11-2024
Дворники в Барнауле? Насмешили... Вот в Инспекции, что ведет УК прямо говорят, а зачем вам дворники... Пора бы их там проверить на адекватность, город в снегу и не убран. Во всех дворах проблема, а зима еще не начиналась. У Главы города работы прибавилось! Да и крыши, вот прилетит на машину или не дай бог заденет пешехода - "забегают"...
00:46:06 13-11-2024
Ничего не напутали? 67 тысяч тонн? Это, в день сыпать на дороги целую тысячу тонн (примерно 200 - 250 кузовов каждый день). Даже если за зиму будет ненастными целых 67 дней.
05:19:39 13-11-2024
Дороги смесью посыпаны только по Ленинскому около администраций. После Цума уже ничего нет. На площади Октября тишина. Нам уже откровенно плюют в глаза, а мы молчим. И это перед выборами.