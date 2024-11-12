Барнаульские дорожники перешли на зимний режим работы

Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать вопрос по уборке улиц от снега и наледи

12 ноября 2024, 16:10, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном совещании обсудил очистку улиц от снега и противогололедную обработку дорог, сообщает мэрия.

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин сообщил, что МБУ "Автодорстрой" перешел на зимний режим работы.

"Для противогололедной обработки дорог и тротуаров предприятием заготовлено более 67 тыс. тонн реагентов", – отметил Курышин.

Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать вопрос по уборке городских улиц от снега и наледи, очистке кровель многоквартирных домов.

Ранее в "Автодорстрое" рассказали, что дорожные службы очищают город круглосуточно, но большую часть работ выполняют ночью.

По данным алтайского Гидрометцентра, в ближайшие трое суток в Барнауле днем и ночью будут отрицательные температуры, ожидается небольшой снег и сильная гололедица на дорогах.