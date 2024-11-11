Как в ноябрьскую метель в Барнауле убирают снег?

Дорожные службы очищают город круглосуточно, но большую часть работ они выполняют ночью

11 ноября 2024, 18:20, ИА Амител

Барнаул убирают от снега / Фото: barnaul.org

Дорожные службы Барнаула круглосуточно убирают снег с улиц города, который оказался во власти сильной метели. Минувшей ночью в работах было задействовано 103 единицы техники. В это время загруженность дорог меньше и уборочная техника практически не создает помех. Сегодня днем в столице края работают 119 дорожных рабочих и 85 единиц техники. Особое внимание уделяют подходам к пешеходным переходам, лестницам и спускам, остановочным карманам. Дороги и пешеходные тротуары обработали противогололедными реагентами.

Вывезли снег с главных магистралей города: проспектов Ленина, Калинина, улиц Пионеров, Гоголя, Партизанской, Попова, Павловского тракта и с других участков.

Снегопад не прекращается, и дорожникам вновь предстоит бессонная ночь, чтобы завтра утром проснувшиеся горожане могли отправиться по своим делам по уже очищенным дорогам.

Между тем, по прогнозам синоптиков, снег будет идти до выходных. Вместе с ним в город идет похолодание: ночные температуры на этой неделе могут опускаться до -16 градусов.

В администрации Барнаула сообщили, что для повышения пропускной способности, безопасности движения и беспрепятственной работы снегоуборочной техники в городе ограничат остановку и стоянку автомобилей в ночное время на нескольких участках дорог:

– малая проезжая часть ул. Малахова, от проезда Северного Власихинского до ул. Балтийской;

– ул. Островского, от ул. Антона Петрова до дома № 68д по ул. Островского;

– малая проезжая часть Павловского тракта, от ул. Попова до ул. Шумакова;

– ул. Тимуровская, от ул. Эмилии Алексеевой до пр. Космонавтов;

– ул. Георгия Исакова, от ул. Малахова до ул. Покровской;

– ул. 40 лет Октября, от ул. Петра Сухова до пр. Космонавтов;

– нечетная сторона ул. Молодежной, в районе здания № 3 и от здания № 108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского;

– четная сторона пр. Строителей, от пр. Ленина до пл. Победы (пр. Строителей, 4, пр. Строителей – ул. Деповская);

– нечетная сторона ул. Северо-Западной, от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;

– нечетная сторона ул. Чудненко, от дома № 5 до дома № 187 по пр. Ленина;

– ул. Чеглецова, от пр. Ленина до ул. 80-й Гвардейской Дивизии;

– малая проезжая часть ул. Малахова, в районе строения № 62 по ул. Малахова;

– нечетная сторона Южного Власихинского проезда, от ул. Шумакова до ул. Лазурной;

– ул. Малахова, от ул. Германа Титова до пр. Космонавтов;

– нечетная сторона ул. Молодежной, от пр. Ленина до строения № 7 по ул. Молодежной;

– нечетная проезжая часть ул. Шевченко, от пр. Ленина до пр. Комсомольского;

– четная и нечетная стороны ул. Георгия Исакова, от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова;

– ул. 1-я Западная, 17;

– ул. Георгия Исакова, от ул. Северо-Западной до 2-й Северо-Западной;

– ул. 50 лет СССР, 2;

– пр. Социалистический, от дома № 126 до дома № 128;

– ул. Юрина, от ул. Новороссийской до здания № 129а по ул. Юрина;

– ул. Ленинградская;

– ул. Короленко, 105.Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям.