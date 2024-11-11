Как в ноябрьскую метель в Барнауле убирают снег?
Дорожные службы очищают город круглосуточно, но большую часть работ они выполняют ночью
11 ноября 2024, 18:20, ИА Амител
Дорожные службы Барнаула круглосуточно убирают снег с улиц города, который оказался во власти сильной метели. Минувшей ночью в работах было задействовано 103 единицы техники. В это время загруженность дорог меньше и уборочная техника практически не создает помех. Сегодня днем в столице края работают 119 дорожных рабочих и 85 единиц техники. Особое внимание уделяют подходам к пешеходным переходам, лестницам и спускам, остановочным карманам. Дороги и пешеходные тротуары обработали противогололедными реагентами.
Вывезли снег с главных магистралей города: проспектов Ленина, Калинина, улиц Пионеров, Гоголя, Партизанской, Попова, Павловского тракта и с других участков.
Снегопад не прекращается, и дорожникам вновь предстоит бессонная ночь, чтобы завтра утром проснувшиеся горожане могли отправиться по своим делам по уже очищенным дорогам.
Между тем, по прогнозам синоптиков, снег будет идти до выходных. Вместе с ним в город идет похолодание: ночные температуры на этой неделе могут опускаться до -16 градусов.
В администрации Барнаула сообщили, что для повышения пропускной способности, безопасности движения и беспрепятственной работы снегоуборочной техники в городе ограничат остановку и стоянку автомобилей в ночное время на нескольких участках дорог:
– малая проезжая часть ул. Малахова, от проезда Северного Власихинского до ул. Балтийской;
– ул. Островского, от ул. Антона Петрова до дома № 68д по ул. Островского;
– малая проезжая часть Павловского тракта, от ул. Попова до ул. Шумакова;
– ул. Тимуровская, от ул. Эмилии Алексеевой до пр. Космонавтов;
– ул. Георгия Исакова, от ул. Малахова до ул. Покровской;
– ул. 40 лет Октября, от ул. Петра Сухова до пр. Космонавтов;
– нечетная сторона ул. Молодежной, в районе здания № 3 и от здания № 108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского;
– четная сторона пр. Строителей, от пр. Ленина до пл. Победы (пр. Строителей, 4, пр. Строителей – ул. Деповская);
– нечетная сторона ул. Северо-Западной, от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
– нечетная сторона ул. Чудненко, от дома № 5 до дома № 187 по пр. Ленина;
– ул. Чеглецова, от пр. Ленина до ул. 80-й Гвардейской Дивизии;
– малая проезжая часть ул. Малахова, в районе строения № 62 по ул. Малахова;
– нечетная сторона Южного Власихинского проезда, от ул. Шумакова до ул. Лазурной;
– ул. Малахова, от ул. Германа Титова до пр. Космонавтов;
– нечетная сторона ул. Молодежной, от пр. Ленина до строения № 7 по ул. Молодежной;
– нечетная проезжая часть ул. Шевченко, от пр. Ленина до пр. Комсомольского;
– четная и нечетная стороны ул. Георгия Исакова, от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова;
– ул. 1-я Западная, 17;
– ул. Георгия Исакова, от ул. Северо-Западной до 2-й Северо-Западной;
– ул. 50 лет СССР, 2;
– пр. Социалистический, от дома № 126 до дома № 128;
– ул. Юрина, от ул. Новороссийской до здания № 129а по ул. Юрина;
– ул. Ленинградская;
– ул. Короленко, 105.Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям.
18:31:29 11-11-2024
Все обочины ночью пропаркованы фурами и жоповозками, которые клювом прощёлкали место во дворе.
Они мешают уборке снега
Саданёт мороз , эта шняга разъедется и целый ряд выпадет из движения.
21:13:47 11-11-2024
Гость (18:31:29 11-11-2024) Все обочины ночью пропаркованы фурами и жоповозками, которы... Он и так выпадет, из-за баранов, которые не умеют ездить и катаются в метре от обочин
11:52:54 12-11-2024
вчера отчитались, реагентов накидали..а сегодня что? ехал утром дороги - сплошь каток, даже кольца не посыпали. на развязке строящейся вообще весело. ниодной техники не встретил. змеиногорский и то во льду.