НОВОСТИОбщество

Мощный ураган прогнозируют в Алтайском крае в ближайшие дни

Ветер может усилиться до 35 метров в секунду

28 мая 2024, 10:11, ИА Амител

Облака во время урагана / Фото: unsplash.com
Облака во время урагана / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидаются дожди и усиление ветра, сообщил ТАСС научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Неустойчивая погода ожидается на юге Западной Сибири. В частности, сильные дожди пройдут в Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.

"Причем в Алтайском крае прогнозируется ураганный ветер до 35 м/с", – рассказал Вильфанд.

Испортится погода из-за встречи теплых и холодных воздушных масс, что в итоге приведет к быстрому формированию облаков, грозам и шквалистому усилению ветра.

Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:32:44 28-05-2024

Опять теплицы поулетают. Эх...долбаная Сибирь

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:20 28-05-2024

Гость (10:32:44 28-05-2024) Опять теплицы поулетают. Эх...долбаная Сибирь... раньше тут ветров не было. но кому-то потребовалось вырубить леса и началось

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:50 28-05-2024

Гость (10:58:20 28-05-2024) раньше тут ветров не было. но кому-то потребовалось вырубить... Наоборот, раньше тут полупустыня с ветрами была, все выдувало, в степях кулундинских засаживали заградительные лесополосы, дабы избежать и остановить ветра казахстанские, но лесополос все меньше, плюс вырубка лесов, такими темпами будет здесь как в США скоро, торнадо и кактусы.

Вопрос к всяким там службам связанным с природоохраной, вас полностью купили? Вы готовы продать все, и своим детям не оставить места для жизни? Мразота.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:29 28-05-2024

Гость (10:58:20 28-05-2024) раньше тут ветров не было. но кому-то потребовалось вырубить... Лес задерживает ветер и воду это бесспорно. В 1966 мне было 5 лет и я видел бурю. Тополя вырывало с корнем.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:25:48 28-05-2024

Гость (10:58:20 28-05-2024) раньше тут ветров не было. но кому-то потребовалось вырубить... Сразу видно, что вы не жили в АК в 50-е годы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

10:55:05 28-05-2024

Аж страшно😳😭😱🤪

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:05 28-05-2024

Ветер может усилиться, а может не усилиться )) Эх, зря в синоптики не пошел!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:32 28-05-2024

Ветер может усилиться, а может не усилиться )) ----- и ведь ничего им за такие прогнозы не бывает...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

20:19:09 30-05-2024

Все нормально,главное бомбы не падают

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров