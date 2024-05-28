Мощный ураган прогнозируют в Алтайском крае в ближайшие дни
Ветер может усилиться до 35 метров в секунду
28 мая 2024, 10:11, ИА Амител
Облака во время урагана / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в ближайшие дни ожидаются дожди и усиление ветра, сообщил ТАСС научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Неустойчивая погода ожидается на юге Западной Сибири. В частности, сильные дожди пройдут в Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.
"Причем в Алтайском крае прогнозируется ураганный ветер до 35 м/с", – рассказал Вильфанд.
Испортится погода из-за встречи теплых и холодных воздушных масс, что в итоге приведет к быстрому формированию облаков, грозам и шквалистому усилению ветра.
10:32:44 28-05-2024
Опять теплицы поулетают. Эх...долбаная Сибирь
10:58:20 28-05-2024
Гость (10:32:44 28-05-2024) Опять теплицы поулетают. Эх...долбаная Сибирь... раньше тут ветров не было. но кому-то потребовалось вырубить леса и началось
11:06:50 28-05-2024
Гость (10:58:20 28-05-2024) раньше тут ветров не было. но кому-то потребовалось вырубить... Наоборот, раньше тут полупустыня с ветрами была, все выдувало, в степях кулундинских засаживали заградительные лесополосы, дабы избежать и остановить ветра казахстанские, но лесополос все меньше, плюс вырубка лесов, такими темпами будет здесь как в США скоро, торнадо и кактусы.
Вопрос к всяким там службам связанным с природоохраной, вас полностью купили? Вы готовы продать все, и своим детям не оставить места для жизни? Мразота.
14:12:29 28-05-2024
Гость (10:58:20 28-05-2024) раньше тут ветров не было. но кому-то потребовалось вырубить... Лес задерживает ветер и воду это бесспорно. В 1966 мне было 5 лет и я видел бурю. Тополя вырывало с корнем.
23:25:48 28-05-2024
Гость (10:58:20 28-05-2024) раньше тут ветров не было. но кому-то потребовалось вырубить... Сразу видно, что вы не жили в АК в 50-е годы.
10:55:05 28-05-2024
Аж страшно😳😭😱🤪
11:36:05 28-05-2024
Ветер может усилиться, а может не усилиться )) Эх, зря в синоптики не пошел!
12:51:32 28-05-2024
Ветер может усилиться, а может не усилиться )) ----- и ведь ничего им за такие прогнозы не бывает...
20:19:09 30-05-2024
Все нормально,главное бомбы не падают