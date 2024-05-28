Мощный ураган прогнозируют в Алтайском крае в ближайшие дни

Ветер может усилиться до 35 метров в секунду

28 мая 2024, 10:11, ИА Амител

Облака во время урагана / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидаются дожди и усиление ветра, сообщил ТАСС научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Неустойчивая погода ожидается на юге Западной Сибири. В частности, сильные дожди пройдут в Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.

"Причем в Алтайском крае прогнозируется ураганный ветер до 35 м/с", – рассказал Вильфанд.

Испортится погода из-за встречи теплых и холодных воздушных масс, что в итоге приведет к быстрому формированию облаков, грозам и шквалистому усилению ветра.