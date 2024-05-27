Лето на Алтае начнется с заморозков после нескольких дней похолодания в конце мая

А уже 2 июня на всей территории региона будет до +20 градусов

27 мая 2024, 15:44, ИА Амител

Заморозки / Фото: unsplash.com/dominik hofbauer

С 28 по 30 мая погода в Алтайском крае будет неустойчивой. В большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности, днем местами с грозами, ожидается усиление ветра до 15-22 м/с. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

31 мая ожидаются дожди в отдельных районах края. С 1 июня будет преимущественно без осадков.

"Ожидается похолодание. Температура ночью понизится до +2...+9°C, в период с 29 мая по 1 июня при прояснении местами возможны заморозки до 0...-2°C. Днем ожидается +9...+16°C, по югу в отдельные дни повысится до +18...+20°C", – рассказали в Гидрометцентре.

1 и 2 июня на всей территории региона будет +14...+20 градусов.