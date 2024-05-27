Лето на Алтае начнется с заморозков после нескольких дней похолодания в конце мая
А уже 2 июня на всей территории региона будет до +20 градусов
27 мая 2024, 15:44, ИА Амител
С 28 по 30 мая погода в Алтайском крае будет неустойчивой. В большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности, днем местами с грозами, ожидается усиление ветра до 15-22 м/с. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
31 мая ожидаются дожди в отдельных районах края. С 1 июня будет преимущественно без осадков.
"Ожидается похолодание. Температура ночью понизится до +2...+9°C, в период с 29 мая по 1 июня при прояснении местами возможны заморозки до 0...-2°C. Днем ожидается +9...+16°C, по югу в отдельные дни повысится до +18...+20°C", – рассказали в Гидрометцентре.
1 и 2 июня на всей территории региона будет +14...+20 градусов.
15:50:46 27-05-2024
А что в Барнауле?
18:34:19 27-05-2024
Гость (15:50:46 27-05-2024) А что в Барнауле?... Да ничего...
16:00:29 27-05-2024
А в прошлом году лето началось с жары до +38 , а нынче мерзнем
17:35:18 27-05-2024
А где ветер 35м/с?
20:09:40 27-05-2024
Сергей (17:35:18 27-05-2024) А где ветер 35м/с?... А что, надо?
19:30:45 27-05-2024
а нас то за что??????
07:22:14 28-05-2024
Такой заголовок, словно уникальная ситуация. Всегда были в июне возвратные заморозки. Дачники в курсе.
08:02:28 28-05-2024
В этом году весна на Алтае значительно теплей.
10:03:36 28-05-2024
1 (08:02:28 28-05-2024) В этом году весна на Алтае значительно теплей. ... значительно теплей. --- Зимы?)))