Барнаульские медики рассказали о состоянии девочки, на которую упала глыба льда

Школьница с черепно-мозговой травмой поступила в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи

10 марта 2023, 13:42, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Школьница, на которую в Барнауле упал кусок льда с крыши многоквартирного дома, находится под наблюдением врачей, сообщает "ФедералПресс".

Напомним, инцидент произошёл 8 марта возле дома по проспекту Ленина, 149. Лёд рухнул на 13-летнюю девочку, когда она проходила мимо.

Как рассказали в алтайском Минздраве, школьница с черепно-мозговой травмой поступила в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

"Состояние пациентки стабильное, средней тяжести, оперативное лечение не предписано, находится в общей палате", – отметили в медучреждении.

Если девочка будет чувствовать себя хорошо, то уже на следующей неделе её выпишут из стационара и переведут на амбулаторное лечение.

СК проводит проверку по факту падения куска льда, а также устанавливает признаки преступления в действиях лиц, ответственных за содержание кровли жилого дома.