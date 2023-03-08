Барнаульские пожарные поздравили женщин с 8 Марта трогательным клипом

Барнаульские пожарные поздравили женщин с 8 Марта и сняли клип в честь этого дня. Ролик опубликован в сообществе первого пожарно-спасательного отряда "Про пожарных и спасателей".

"Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с праздником весны и очарования – Международным женским днём! Этот праздник воплощает в себе неувядаемую красоту и нежность, доброту и любовь, является символом вечного продолжения жизни.

Сегодня вы наравне с мужчинами достигаете невероятных высот в любой сфере – политике, общественной жизни, науке, бизнесе, спорте. Несёте на своих хрупких плечах бремя забот о семье, окружая вниманием своих родных и близких, храня тепло домашнего очага, воспитывая детей. Вдохновляете нас на благородные поступки и свершения, заставляете даже самые суровые мужские сердца переполняться нежностью, восторгом и надеждой. Позвольте выразить вам слова восхищения и признательности за поддержку, душевное тепло и безграничное терпение.

Хочется от всего сердца пожелать вам и вашим близким здоровья, благополучия, душевного тепла, удачи и радости! Будьте всегда счастливы и любимы", – говорится в поздравлении.