Пенсионерке стало плохо и она не могла сама открыть дверь

04 января 2024, 15:45, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Барнаульские спасатели с помощью альпинистского снаряжения и слесарного инструмента залезли в квартиру женщины 1946 года рождения, чтобы помочь пожилому человеку. Об этом сообщает пресс-служба управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Спасители получили сообщение, что 77-летней женщине требуется медицинская помощь, но сама выбраться из квартиры она не может.

На место отправилась бригада спасателей. Они проникли в квартиру через крышу дома и открыли дверь изнутри. После этого на мягких носилках женщину перенесли в машину скорой помощи.

Пенсионерку госпитализировали.