Барнаульские власти рассказали, когда жители посёлка Спутник получат хорошую воду

В мэрии отметили, что сейчас проблемы с водой связаны с подключением новых посёлков к водозабору

05 июня 2023, 10:43, ИА Амител

Мэрия Барнаула пообещала, что все жители посёлка Спутник скоро будут обеспечены чистой водой без перебоев. В администрации сообщили, что ситуация изменится, когда построенный в 2022-2023 годах новый водозабор заработает в полном режиме и завершится подключение новых посёлков к объекту.

Что происходит?

После жалоб жителей на грязную воду в поселок Спутник прибыли представители администрации Индустриального района и барнаульского филиала "Росводоканала". Чиновники и специалисты провели поуличный обход микрорайона "Новый Спутник", чтобы установить, в каких конкретно домах есть проблемы.

Глава Индустриального района города Денис Летягин объяснил, что проблемы с водой в Спутнике связаны в первую очередь с подключением к водозабору новых потребителей. По его словам, ситуация в Спутнике временная и находится на контроле Индустриального района и Барнаульского водоканала.

Сейчас пусконаладочные работы на новом водозаборе уже полностью завершены. Однако при подключении новых посёлков к водозабору происходит изменение гидравлических режимов работы сети, сообщил генеральный директор барнаульского водоканала Андрей Полюго. Водоканал намерен промыть систему, но во время таких промывок тоже могут возникать проблемы с водой.

"Это делается только для того, чтобы в итоге водоснабжение стало идеальным – как во всём городе Барнауле. Поэтому большая просьба к жителям: как только поступает от ваших соседей, родственников информация о грязной воде, то не нужно её проговаривать тихо между собой, нужно обязательно сообщать об этом в водоканал. В водоканале есть кол-центр, система автоматизирована. Хотел отметить, что водоканал сейчас завершает формирование графика промывки всей системы Спутника, Спутника-2 и других посёлков, будем вести промывку водовоздушной смесью, то есть будет подаваться воздух. Мы постараемся своевременно информировать жителей, что эта промывка будет по такой-то улице, в такой-то период, чтобы вы знали", – объяснил Андрей Полюго.

Руководитель барнаульского водоканала просит жителей немного потерпеть, пока эти промывки закончатся, и вся система придёт в норму. Тогда, пообещал он, жители будут получать качественную воду.

Кроме того, Полюго попросил жителей проверять врезки или ставить колодцы, чтобы облегчить ситуацию.

Работы в поселке "Спутник"/ Фото: "Вечерний Барнаул"

Что сейчас делать жителям?

Глава Индустриального района города Денис Летягин рекомендовал жителям посёлка при перебоях с водой сразу же обращаться в администрацию Индустриального района, чтобы специалисты могли оперативно установить причины перебоев холодного водоснабжения и быстро их устранить.

"В случае возникновения нештатных ситуаций и ухудшения качества водоснабжения, просьба к жителям обращаться в администрацию Индустриального района. Это необходимо, чтобы более оперативно реагировать на нештатные ситуации – устанавливать причины перебоев холодного водоснабжения и быстро их устранять. Будем вести мониторинг тех адресов, на которых возникают проблемы, оперативно передавать их в службу барнаульского водоканала и в дальнейшем отслеживать изменение ситуации", – отметил Денис Летягин.

Звонки принимают по телефону 47-51-83, он работает круглосуточно.

Как ремонтировали водозабор?

В мэрии отмечают, что строительно-монтажные работы на водозаборе на ул. Декоративной, 51г, выполнены в полном объёме. Они длились 10 месяцев. Уже проведены пусконаладочные работы и опробирование комплексного оборудования.

В 2022-2023 годах артезианский водозабор по ул. Декоративной, 51г, в "Спутнике" реконструировали по федеральному проекту "Чистая вода". На него потратили 221,3 млн рублей. Строительно-монтажными работами занимался подрядчик ООО "СМК ВиКС".

Работы в посёлке Спутник/ Фото: "Вечерний Барнаул"

До строительства нового водозабора к нему были подключены 2,8 тысячи человек, или 894 домовладения в микрорайонах "Спутник" и "Спутник-2". Создание новых мощностей позволило подсоединить к объекту ещё 2,6 тысячи человек, или 873 домовладения.

11 мая к водозабору подключили более двух тысяч человек, или 670 домовладений, микрорайона "Новый Спутник" и "Самоцветы". Сейчас власти рассматривают возможность присоединить к нему ещё и земельные участки в микрорайоне "Просторный Спутник". Это ориентировочно 520 человек, или 174 дома.

Всего после реконструкции водозабора количество подключённых абонентов увеличится на 3,1 тысячи человек и составит 5,8 тысячи человек. Чтобы добиться таких показателей, администрация выкупила водопроводные сети протяжённостью почти 9 тысяч метров у ООО "АлеТан" для переключения домов "Спутника 2" к реконструируемому водозабору. На это власти потратили 16,3 млн рублей. Также за счёт бюджетных средств (за 3,3 млн рублей) был сделан капремонт участков водопроводных сетей общей протяжённостью 395 метров.