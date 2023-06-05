Барнаульские власти рассказали, когда жители посёлка Спутник получат хорошую воду
В мэрии отметили, что сейчас проблемы с водой связаны с подключением новых посёлков к водозабору
05 июня 2023, 10:43, ИА Амител
Мэрия Барнаула пообещала, что все жители посёлка Спутник скоро будут обеспечены чистой водой без перебоев. В администрации сообщили, что ситуация изменится, когда построенный в 2022-2023 годах новый водозабор заработает в полном режиме и завершится подключение новых посёлков к объекту.
Что происходит?
После жалоб жителей на грязную воду в поселок Спутник прибыли представители администрации Индустриального района и барнаульского филиала "Росводоканала". Чиновники и специалисты провели поуличный обход микрорайона "Новый Спутник", чтобы установить, в каких конкретно домах есть проблемы.
Глава Индустриального района города Денис Летягин объяснил, что проблемы с водой в Спутнике связаны в первую очередь с подключением к водозабору новых потребителей. По его словам, ситуация в Спутнике временная и находится на контроле Индустриального района и Барнаульского водоканала.
Сейчас пусконаладочные работы на новом водозаборе уже полностью завершены. Однако при подключении новых посёлков к водозабору происходит изменение гидравлических режимов работы сети, сообщил генеральный директор барнаульского водоканала Андрей Полюго. Водоканал намерен промыть систему, но во время таких промывок тоже могут возникать проблемы с водой.
"Это делается только для того, чтобы в итоге водоснабжение стало идеальным – как во всём городе Барнауле. Поэтому большая просьба к жителям: как только поступает от ваших соседей, родственников информация о грязной воде, то не нужно её проговаривать тихо между собой, нужно обязательно сообщать об этом в водоканал. В водоканале есть кол-центр, система автоматизирована. Хотел отметить, что водоканал сейчас завершает формирование графика промывки всей системы Спутника, Спутника-2 и других посёлков, будем вести промывку водовоздушной смесью, то есть будет подаваться воздух. Мы постараемся своевременно информировать жителей, что эта промывка будет по такой-то улице, в такой-то период, чтобы вы знали", – объяснил Андрей Полюго.
Руководитель барнаульского водоканала просит жителей немного потерпеть, пока эти промывки закончатся, и вся система придёт в норму. Тогда, пообещал он, жители будут получать качественную воду.
Кроме того, Полюго попросил жителей проверять врезки или ставить колодцы, чтобы облегчить ситуацию.
Что сейчас делать жителям?
Глава Индустриального района города Денис Летягин рекомендовал жителям посёлка при перебоях с водой сразу же обращаться в администрацию Индустриального района, чтобы специалисты могли оперативно установить причины перебоев холодного водоснабжения и быстро их устранить.
"В случае возникновения нештатных ситуаций и ухудшения качества водоснабжения, просьба к жителям обращаться в администрацию Индустриального района. Это необходимо, чтобы более оперативно реагировать на нештатные ситуации – устанавливать причины перебоев холодного водоснабжения и быстро их устранять. Будем вести мониторинг тех адресов, на которых возникают проблемы, оперативно передавать их в службу барнаульского водоканала и в дальнейшем отслеживать изменение ситуации", – отметил Денис Летягин.
Звонки принимают по телефону 47-51-83, он работает круглосуточно.
Как ремонтировали водозабор?
В мэрии отмечают, что строительно-монтажные работы на водозаборе на ул. Декоративной, 51г, выполнены в полном объёме. Они длились 10 месяцев. Уже проведены пусконаладочные работы и опробирование комплексного оборудования.
В 2022-2023 годах артезианский водозабор по ул. Декоративной, 51г, в "Спутнике" реконструировали по федеральному проекту "Чистая вода". На него потратили 221,3 млн рублей. Строительно-монтажными работами занимался подрядчик ООО "СМК ВиКС".
До строительства нового водозабора к нему были подключены 2,8 тысячи человек, или 894 домовладения в микрорайонах "Спутник" и "Спутник-2". Создание новых мощностей позволило подсоединить к объекту ещё 2,6 тысячи человек, или 873 домовладения.
11 мая к водозабору подключили более двух тысяч человек, или 670 домовладений, микрорайона "Новый Спутник" и "Самоцветы". Сейчас власти рассматривают возможность присоединить к нему ещё и земельные участки в микрорайоне "Просторный Спутник". Это ориентировочно 520 человек, или 174 дома.
Всего после реконструкции водозабора количество подключённых абонентов увеличится на 3,1 тысячи человек и составит 5,8 тысячи человек. Чтобы добиться таких показателей, администрация выкупила водопроводные сети протяжённостью почти 9 тысяч метров у ООО "АлеТан" для переключения домов "Спутника 2" к реконструируемому водозабору. На это власти потратили 16,3 млн рублей. Также за счёт бюджетных средств (за 3,3 млн рублей) был сделан капремонт участков водопроводных сетей общей протяжённостью 395 метров.
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