Почему у жителей посёлка Спутник до сих пор есть проблемы с водой и когда они решатся

Жалобы на воду продолжают поступать даже после строительства водозаборной станции в посёлке

29 мая 2023, 07:35, Антон Дегтярев

Качество воды в посёлке Спутник / Фото предоставлено жителями

Открывшаяся в 2023 году новая водоочистительная станция в барнаульском посёлке Спутник пока не исправила ситуацию с грязной водой в домах местных жителей. Люди жалуются, что из их кранов всё ещё течёт чёрная жидкость. Но даже такую воду отключают на несколько часов буквально через день. Жители вынуждены постоянно менять забившиеся фильтры и набирать воду про запас. По словам возмущённых, сантехника в их домах приходит в негодность, стиральные машины ломаются, а раковины становятся ржавыми. Amic.ru разобрался, почему новый объект не исправил ситуацию и когда жители Спутника, наконец, получат хорошую воду.

"Из крана течёт кока-кола на розлив"

Жители барнаульского посёлка Спутник уже несколько лет жалуются в соцсетях и в СМИ на проблемы с водой. Чтобы исправить ситуацию, в 2022-2023 годах для обитателей Спутника администрация Барнаула построила водоочистную станцию, которую сдали весной 2023 года. Однако, говорит жительница посёлка Татьяна, после возведения станции в лучшую сторону ничего не изменилось и "с водой у них стало только хуже".

Татьяна в беседе с amic.ru пожаловалась, что по причине текущей из крана грязной воды сантехника в её доме сейчас приходит в негодность и фильтры постоянно забиваются.

"Вода ржавая, тёмная, с песком, всё обрастает известковым налётом и забивается. Я с чистящими средствами не прощаюсь совсем. Раковина на кухне становится ржавой, унитазы – жёлтыми, краны все в известковом налёте. Берём самые мощные средства от известкового камня, потому что это невозможно. Пить воду из-под крана нереально – я её не дам ни детям, ни сама употреблять не буду. У нас никто не пьёт воду из-под крана, потому что это опасно для здоровья. И всё это продолжается уже долго, из крана течёт кока-кола на розлив", – рассказала Татьяна.

Но даже такую воду жителям Спутника приходится запасать, ведь её постоянно отключают, жалуются люди. По словам Татьяны, это происходит чуть ли не через день. Воду могут перекрыть на несколько часов, а то и на полдня. И в периоды отключений воду им никто не привозит, говорит девушка.

"По утрам ни собраться, ни стиральную машинку запустить, ни маленького помыть, по вечерам ужин не можешь приготовить, потому что воды просто нет. На неделе мы по три-четыре раза сидим без воды, всё время её нам отключают на неопределённое количество времени. Её может не быть с утра и на весь день. Каждый раз мы гадаем, когда это произойдёт, мы каждый раз набираем запасы, чтобы вода у нас имелась", – объяснила Татьяна.





























Грязная вода в посёлке Спутник / Фото предоставлено жителями

Казалось бы, и платить за такую воду жители Спутника должны меньше. Однако тариф у них такой же, как и у остальных барнаульцев, – 27 рублей за кубометр, отмечают недовольные. Жители жалуются, что платят как за хорошую воду, а на самом деле пользуются чуть ли не "технической", которой и то часто нет.

Обращения в водоканал же ничего не дают, говорят жители. Они отмечают, что оставляли заявки на пробу воды, но из "Водоканала" якобы никто не приехал. Сейчас жители намерены сделать независимую экспертизу воды и будут обращаться в другие инстанции, чтобы проблему, наконец, решили.

"Вынужденная мера"

В барнаульском водоканале amic.ru объясняют: новый водозабор и станция водоочистки в Спутнике пока работает не в полном, а только в пусконаладочном режиме. Именно поэтому в мае у жителей Спутника случились проблемы с водой, отметили в водоканале, добавив, что такие кратковременные отключения всё ещё возможны.

"Отключения воды у потребителей в микрорайоне Спутник в мае были вынужденной мерой, связаны они с необходимостью подключения абонентов новых микрорайонов. Исключить кратковременные отключения водоснабжения на время пусконаладочных работ невозможно, это требуется по технологии для дальнейшей корректной работы всей системы", – пояснили в водоканале.

Модернизация водозабора должна решить проблему обеспечения бесперебойным и качественным водоснабжением жителей микрорайонов Спутник и Спутник-2, обнадёжили в организации. Также 11 мая 2023 года компания подключила к водозабору жителей микрорайона Новый Спутник, а до 31 мая планирует подсоединить к нему потребителей микрорайона Самоцветы.

В водоканале утверждают: в моменты перебоев с водой воду подвозят по заявкам жителей. Кроме того, по обращениям потребителей они постоянно проверяют питьевую воду. Но делать это специалисты могут только в границе эксплуатационной ответственности абонента и организации. Поэтому пробы отбираются исключительно на территории водоканала. А заявителям потом отправляют результаты испытаний.

В организации заверили, что качество питьевой воды контролируется на выходе с насосной станции, а также по этапам очистки. Лабораторные исследования показывают, что по микробиологическим, органолептическим показателям и по содержанию железа и марганца вода с водозабора соответствует всем нормам.

Когда же станция заработает в полном режиме, в водоканале пока не знают, поскольку эта информация есть только у мэрии, сообщили в организации. Дело в том, что артезианский водозабор в Спутнике (на ул. Декоративной, 51г) реконструировали по заказу администрации Барнаула и решение остаётся за ней.

Всего на новый водозабор в Спутнике потратили 221,3 миллиона рублей. Во время реконструкции на объекте пробурили две дополнительные скважины, построили насосную станцию, два резервуара чистой воды, станцию очистки воды (комплекс "Импульс") и две дополнительные трансформаторные подстанции. Кроме этого, на водозаборе запустили станцию перекачки промывных вод и систему технологических трубопроводов. Благодаря этому производительность водозабора в итоге увеличилась до 2000 тыс. куб. м/сутки.