Не устоять. Почти тысяча барнаульцев за неделю попали в травмпункты из-за гололеда
Прошлая неделя стала самой травматичной в текущем зимнем сезоне
29 января 2024, 06:15, ИА Амител
За неделю с 19 по 25 января в травмпункты обратилось 977 барнаульцев, пострадавших от гололеда. Об этом amic.ru сообщили в краевом Министерстве здравоохранения. В текущем зимнем сезоне еще не было недели, в которую травмы получало так много людей.
Самая "скользкая" неделя
Статистику по характеру и тяжести травм в ведомстве не предоставили. Но сообщили, что 842 человека, получив медпомощь, отправились домой. А вот 135 горожан пострадали так сильно, что им потребовалась госпитализация.
Сообщается, что чаще всего люди падали во дворах – 346 пострадавших. Чуть меньше – 323 человека – поскользнулись на дорогах и тротуарах. В междворовых проездах повреждения получили 284 горожанина. Еще 24 травмы получено на пешеходных переходах.
Ранее самой "скользкой" в текущем зимнем сезоне была неделя с 3 по 9 ноября (Минздрав края собирает статистику по четвергам) – тогда в травмпункты угодили 834 человека.
Опасная зима
Всего с 1 ноября 2023 года на скользких улицах Барнаула пострадало 5815 человек.
Эта зима выдается особенно "гололедной" – очень часто метеоусловия складываются так, что на дорогах и тротуарах становится очень скользко. Особенно тяжело барнаульцам было в середине января – улицы краевой столицы практически превратились в один большой каток.
При этом городские службы, как могут, борются с неприятным погодным явлением. Как ранее сообщали в мэрии, с начала сезона на противогололедную обработку потратили уже более 32 тысяч тонн песко-соляной смеси, более 1,7 тысячи тонн песка и более 126 тонн бионорда.
Ранее в МЧС отмечали, что из-за гололеда количество обращающихся в травмпункты выросло более чем в два раза. При этом спасатели подсчитали, что с начала сезона травмы получили уже более 7,5 тысячи человек.
08:11:13 29-01-2024
"городские службы, как могут, борются...." но как всегда проигрывают с крупным счетом и что характерно, виноватых нет! А надо было просто своевременно убирать снег!
08:49:24 29-01-2024
Вот когда эта тысяча пострадавших подаст в суд на администрацию за компенсацией вреди здоровью - вот тогда наверно активнее шевелиться будут. А все выплаты пострадавшим вычесть из зарплаты ответственных лиц. Бюджет не должен страдать из-за халатности чиновников.
08:55:27 29-01-2024
и это еще я не обращался в травму.
08:55:41 29-01-2024
Тысяча исков в суд, знакомство ответственных лиц с СИЗО и дело, вероятно пошло бы на лад
13:02:05 29-01-2024
лёд (08:55:41 29-01-2024) Тысяча исков в суд, знакомство ответственных лиц с СИЗО и де... администрация минусует
09:22:29 29-01-2024
Граждане, кто пострадал, или их родственники, - подавайте иски в суд! С чем они борются? Снега не было и ладно, сидели штаны протирали.
11:59:53 29-01-2024
Любовь (09:22:29 29-01-2024) Граждане, кто пострадал, или их родственники, - подавайте и... А толку то? Загоняют, а результата ноль.
12:12:33 29-01-2024
Торговые центры в лучшем случае крыльцо свое чистят, а прилегающая территория в колдобинах и наледи.
16:28:45 29-01-2024
Утром выпал снег.Ходить стало более менее.На Ленинском снег подмели и обнажился лед.И все снова поехали.Кому нужно такое подметалово?