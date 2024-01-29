Прошлая неделя стала самой травматичной в текущем зимнем сезоне

29 января 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За неделю с 19 по 25 января в травмпункты обратилось 977 барнаульцев, пострадавших от гололеда. Об этом amic.ru сообщили в краевом Министерстве здравоохранения. В текущем зимнем сезоне еще не было недели, в которую травмы получало так много людей.

Самая "скользкая" неделя

Статистику по характеру и тяжести травм в ведомстве не предоставили. Но сообщили, что 842 человека, получив медпомощь, отправились домой. А вот 135 горожан пострадали так сильно, что им потребовалась госпитализация.

Сообщается, что чаще всего люди падали во дворах – 346 пострадавших. Чуть меньше – 323 человека – поскользнулись на дорогах и тротуарах. В междворовых проездах повреждения получили 284 горожанина. Еще 24 травмы получено на пешеходных переходах.

Ранее самой "скользкой" в текущем зимнем сезоне была неделя с 3 по 9 ноября (Минздрав края собирает статистику по четвергам) – тогда в травмпункты угодили 834 человека.

Опасная зима

Всего с 1 ноября 2023 года на скользких улицах Барнаула пострадало 5815 человек.

Эта зима выдается особенно "гололедной" – очень часто метеоусловия складываются так, что на дорогах и тротуарах становится очень скользко. Особенно тяжело барнаульцам было в середине января – улицы краевой столицы практически превратились в один большой каток.

При этом городские службы, как могут, борются с неприятным погодным явлением. Как ранее сообщали в мэрии, с начала сезона на противогололедную обработку потратили уже более 32 тысяч тонн песко-соляной смеси, более 1,7 тысячи тонн песка и более 126 тонн бионорда.

Ранее в МЧС отмечали, что из-за гололеда количество обращающихся в травмпункты выросло более чем в два раза. При этом спасатели подсчитали, что с начала сезона травмы получили уже более 7,5 тысячи человек.