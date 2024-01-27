Франк поручил усилить борьбу с гололедом в Барнауле
По словам мэра, основная масса жалоб от горожан поступает по тротуарам и межквартальным проездам
27 января 2024, 11:20, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел селекторное совещание с главами районных администраций, на котором обсудили борьбу с гололедом.
Как сообщил градоначальник, сегодня, 27 января, дорожные службы в круглосуточном режиме стараются улучшить ситуацию на улицах города, а основная масса жалоб от горожан, по его словам, поступает по тротуарам и межквартальным проездам.
В связи с этим он указал на необходимость нарастить объемы работ по борьбе с гололедицей, в том числе путем привлечения к ним предприятий потребительского рынка и волонтеров. Также на особом контроле должны находиться территории вблизи соцобъектов и самые востребованные пешеходные зоны.
Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.
11:30:53 27-01-2024
Ржунемогу.
12:09:22 27-01-2024
Медленно, ещё медленнее
12:09:53 27-01-2024
как вовремя)) две недели гололед, а сегодня потеплело и снежок обещают на выходные, но "борцы"с гололедом зачем-то его сметут, как обычно.
12:15:22 27-01-2024
В первую очередь необходимо обработать территории около садиков, поликлиник и школ. Дети, старики и инвалиды- самые незащищенные в этом вопросе! Эти объекты известны всем.В чем дело? ПРОВЕРЯЙТЕ!
22:41:27 27-01-2024
Гость (12:15:22 27-01-2024) В первую очередь необходимо обработать территории около сади... надо у администраций гололед убрать , а то работать не смогут))
13:11:54 27-01-2024
Песец гололеду!
14:22:04 27-01-2024
Серьёзно? Дошло наконец - но уже "поздно пить боржоми".Много инвалидов появилось,по разгильдяйству начальства. Вам необходимо проверить работоспособность всех ТСЖ. Это горькая правда,кроме повышения и раздачи квитанций - ровным счётом ничего.Из многих подвалов домов идёт гейзеры пара (а это на минуточку расход теплоносителей ,что запрещено документально и грозит огромными штрафами теплосетей).А вот и самое главное сейчас многие ТСЖ стали банкротиться (т.е уходят от ответственности и всё начинают по новой).В общем вам уважаемый господин Франк предстоит "война" с этим хаусом,за выживаемость города.Кто как не вы и прокуратура.Слёзно просим.
16:21:40 27-01-2024
Надо же, даже полмесяца не прошло, а всего две недели. Просто невероятная скорость.
16:21:50 27-01-2024
Что такое "хаус" в вашем понимании?
20:47:06 27-01-2024
Гость (16:21:50 27-01-2024) Что такое "хаус" в вашем понимании?... Ахах ржачная безграмотность
17:12:25 27-01-2024
Усилить борьбу с гололедом. Можно и с ветром бороться и с дождем. Просто всё надо делать вовремя! И контролировать вовремя, а не когда куда людей покалечилась!
22:43:47 28-01-2024
А как это дело он себе представляет?