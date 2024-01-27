Франк поручил усилить борьбу с гололедом в Барнауле

По словам мэра, основная масса жалоб от горожан поступает по тротуарам и межквартальным проездам

27 января 2024, 11:20, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел селекторное совещание с главами районных администраций, на котором обсудили борьбу с гололедом.

Как сообщил градоначальник, сегодня, 27 января, дорожные службы в круглосуточном режиме стараются улучшить ситуацию на улицах города, а основная масса жалоб от горожан, по его словам, поступает по тротуарам и межквартальным проездам.

В связи с этим он указал на необходимость нарастить объемы работ по борьбе с гололедицей, в том числе путем привлечения к ним предприятий потребительского рынка и волонтеров. Также на особом контроле должны находиться территории вблизи соцобъектов и самые востребованные пешеходные зоны.

Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.