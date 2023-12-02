Барнаульским магазинам сделали замечания за плохую очистку своих территорий от наледи
Сотрудники комитета по потребительскому рынку проконтролируют устранение замечаний
02 декабря 2023, 16:04, ИА Амител
В Барнауле сотрудники комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда ежедневно проводят рейды по контролю за очисткой территорий предприятий от снега и наледи, а также кровель зданий. Во время таких мероприятий проверяющие сделали ряд замечаний, сообщили в мэрии.
Отмечается, что 1 декабря, когда в городе стало особенно скользко, контроль за очисткой прилегающих территорий усилили. Чиновники проверили предприятия потребительского рынка по центральным проспектам, а также улицам Малахова, Балтийской, Антона Петрова, Попова и другим.
"В ходе объездов выявлены замечания по несвоевременной уборке прилегающих территорий от наледи следующими предприятиями: магазин "Мария-Ра" (пр. Ленина, 26), магазин "Светофор" (пр. Комсомольский, 19), магазин "Алтайхозторг" (пр. Комсомольский, 15), магазин "Красное и белое" (пр. Комсомольский, 79), студия красоты "Де-Виль" (пр. Социалистический, 107), салоны красоты "Виноград", парикмахерская "Зимняя вишня" (пр. Социалистический, 105) и другие", – перечислили в пресс-службе.
Устранение замечаний и очистку территорий возле предприятий потребительского рынка контролируют. Работы по очистке территорий проводятся ежедневно, включая использование спецтехники и противогололедных средств.
3 и 4 декабря в Алтайском крае ожидается сильный ветер, гололедица и дождь со снегом. В связи с этим возможны повреждения кровли жилых домов, остекления зданий, автомобилей. Не исключено, что из-за непогоды некоторые дороги в Барнауле перекроют. Тем не менее городские службы готовы к работе в условиях шторма, отмечали в мэрии.
17:03:54 02-12-2023
То то и буря будет что взялись за работу чиновники
17:52:45 02-12-2023
мария --ра пирамида Павовский 76 летом грязь и лужи зимой лед
18:45:03 02-12-2023
Всем следует автивизироваться.
01:59:47 03-12-2023
Надо не сюсюкать, а штрафовать на всю катушку и ответственных чиновников и организации и их руководителей, а то только и дерут деньги за всякие надуманные мелочи с граждан.
05:06:44 03-12-2023
... парикмахерская "Зимняя вишня" (пр. Социалистический, 105) "Красное и белое" (пр. Комсомольский, 79)... и прочие магазины находящиеся в жилых домах могут "чинушек-гопников" гнать в шею ( если почитают Правила благоустройства г. БарнАула внимательно ) Кроме своего крыльца этим магазинам чистить ни чего не нужно. Всю остальную территорию вокруг жилого дома обязана убирать управляющая компания, которую подрядили все собственники этого здания.
10:40:10 03-12-2023
А кому по шее дать за непролазную грязищу, в которой уже не первый год находится весь город? Даже центр. Еще по улицам так сяк, а во дворах просто жуть! Помойка. Вот гейропейцы клятые, все загадили! И убирать не дают.