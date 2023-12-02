Барнаульским магазинам сделали замечания за плохую очистку своих территорий от наледи

Сотрудники комитета по потребительскому рынку проконтролируют устранение замечаний

02 декабря 2023, 16:04, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле сотрудники комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда ежедневно проводят рейды по контролю за очисткой территорий предприятий от снега и наледи, а также кровель зданий. Во время таких мероприятий проверяющие сделали ряд замечаний, сообщили в мэрии.

Отмечается, что 1 декабря, когда в городе стало особенно скользко, контроль за очисткой прилегающих территорий усилили. Чиновники проверили предприятия потребительского рынка по центральным проспектам, а также улицам Малахова, Балтийской, Антона Петрова, Попова и другим.

"В ходе объездов выявлены замечания по несвоевременной уборке прилегающих территорий от наледи следующими предприятиями: магазин "Мария-Ра" (пр. Ленина, 26), магазин "Светофор" (пр. Комсомольский, 19), магазин "Алтайхозторг" (пр. Комсомольский, 15), магазин "Красное и белое" (пр. Комсомольский, 79), студия красоты "Де-Виль" (пр. Социалистический, 107), салоны красоты "Виноград", парикмахерская "Зимняя вишня" (пр. Социалистический, 105) и другие", – перечислили в пресс-службе.

Устранение замечаний и очистку территорий возле предприятий потребительского рынка контролируют. Работы по очистке территорий проводятся ежедневно, включая использование спецтехники и противогололедных средств.

3 и 4 декабря в Алтайском крае ожидается сильный ветер, гололедица и дождь со снегом. В связи с этим возможны повреждения кровли жилых домов, остекления зданий, автомобилей. Не исключено, что из-за непогоды некоторые дороги в Барнауле перекроют. Тем не менее городские службы готовы к работе в условиях шторма, отмечали в мэрии.