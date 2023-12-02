Грядут сибирские морозы. В Алтайском крае температура понизится до -30 градусов

Через несколько дней регион окажется во власти арктического циклона, с которым придет резкое похолодание

02 декабря 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

После декабрьской оттепели до +7 градусов Алтайский край ждут морозы. Температура воздуха начнет понижаться уже с 4 декабря. В ночь на понедельник синоптики прогнозируют заморозки от -2 до -7°С, а в ночь на вторник, 5 декабря, температура опустится до -8…-13°С. И уже в конце первой декады декабря ударят настоящие сибирские морозы до -30°С. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Впрочем, перед этим на Алтае выпадет долгожданный снег. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нашему региону предстоит пережить два шторма с метелями.

"9 и 10 декабря Алтайский край будет находиться под влиянием арктического антициклона, с которым установятся морозы до -30 градусов и ниже. Но перед этим Алтайский край дважды накроет штормовая погода: 3-4 и 5-6 декабря. Мы ожидаем усиление ветра местами 25-30 м/с, обильные осадки и метели. Причем вторая волна будет более снежной", – отметила Людмила Сырых.Специалист также предупредила, что из-за перепада температур в ближайшие дни на дорогах будет сильная гололедица. И пешеходам, и автомобилистам следует соблюдать осторожность.