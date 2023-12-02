Городские службы Барнаула готовы к новому шторму

3 и 4 декабря по Алтайскому краю ударит непогода

02 декабря 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по готовности городских служб к работе при ухудшении погодных условий, сообщает мэрия.

Как отметили на мероприятии, 3 и 4 декабря в Алтайском крае ожидается ветер 15-20 м/с с порывами до 30 м/с, сильная гололедица, дождь и снег, в том числе мокрый. В связи с этим возможны повреждения кровли жилых домов, остекления зданий, автомобилей. Не исключено, что отдельные участки дорог городского округа перекроют из-за непогоды, о чем уведомят дополнительно.

На совещании руководители администраций районов и профильных комитетов доложили мэру о готовности к работе в условиях штормпрогноза. Например, энергетики уже сформировали дежурные бригады для устранения аварийных и нештатных ситуаций.

В городе тем временем продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в период штормового прогноза 19 ноября, отметил Вячеслав Франк.